أول النهار

احتفل في قصر بيان أمس بتسلم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير هان هون سفيرا لمملكة كمبوديا والسفير حليمة عبدلي محمود سفيرا لجمهورية كينيا والسفير عبدالمالك بوهدو سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الصحة ووزير الدفاع ووزير الخارجية الشيخ د. باسل الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله. من جانب آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى فليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب تابعة لشركة الطيران الخاصة (بيزي بي) راجيا سموه رعاه الله لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.

