أول النهار

قالت رئيسة مجلس أمناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية الشيخة عايدة السالم ان الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الـ19 سيتم تكريمهم في حفل يقام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد غداً الاربعاء.

واضافت الشيخة عايدة الصباح في تصريح صحافي أمس ان رعاية سمو الأمير قائد العمل الانساني للحفل السنوي الذي تقيمه الجائزة للفائزين ولأنشطتها وفعالياتها يعد حافز انجاز ودافع عطاء ومحرك ابداع لتحقيق أهداف الجائزة. واوضحت ان الجائزة تبوأت مكانة مرموقة في تاريخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمواكبتها لكل ما يبدعه العقل البشري في المجال التقني والاتصالي وتحفيزها على الابداع والابتكار وتشجيعها المشاريع التقنية التي تخدم المجتمعات وترقى بها. وافادت ان الجائزة انطلقت في بداية القرن الـ21 وتحمل على عاتقها مهارات هذا القرن وتستشرف آفاقه اذ اتخذت من التكنولوجيا والمعرفة التقنية طريقا لخدمة الانسانية، مبينة ان استراتيجية الجائزة تلبي الرؤية السامية بجعل الكويت مركزا اقليميا ماليا وتجاريا وتقنيا.

وذكرت انه سيتم خلال الحفل تقديم وسام المعلوماتية في نسخته الـ13 الى الدكتور بلقاسم حبة فضلا عن تكريم عشرة فائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد من سبع دول عربية في قطاعات الحكومة والخاص والمجتمع المدني.

واكدت ان الجائزة تولي الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا كونهم بناة المستقبل، مؤكدة ان تكريم الفائزين يعد تشجيعا وتحفيزا لهم ولغيرهم للمضي قدما في الطريق الصاعدة نحو مجتمع رقمي متطور.

