الأولى

أكدت نائب المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس الدور المؤثر والريادي الذي تلعبه الكويت في المجال الإنساني، لافتة الى تعاونها مع المنظمات الأممية المعنية بهذا المجال ومؤكدة ان الكويت اصبحت الكلمة المفتاح لأي عمل انساني في العالم.

واشارت -خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارتها للبلاد- الى ان الكويت شريك استراتيجي للمفوضية فيما يتعلق بالمجال الانساني ودعم واغاثة اللاجئين، موضحة ان زيارتها الحالية الى الكويت تعتبر الثانية منذ توليها منصب نائب المفوض السامي.

وقالت ان الكويت قدمت المساعدات لحوالي 900 الف لاجئ متواجدين في جنوب شرق بنغلاديش ودعمت البنى التحتية هناك ونحن نمتن لهذا الدعم الكبير الذي تبذله الكويت في هذا المجال.

واشارت الى ان الكويت قيادة وحكومة وشعبا قدمت بمواقفها ومساعداتها دعما الى المناطق الصعبة في انحاء العالم بفضل القيادة الانسانية التي يمثلها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد.

واضافت: لدينا علاقة بارزة مع الكويت ومع قيادتها الحكيمة فهي شريك استراتيجي لنا سواء بمشاركتها المتميزة في الدعم الانساني او بعلاقاتها مع المنظمات الدولية الاخرى.

وزادت: الكويت والمؤسسات الانسانية الكويتية لها اياد بيضاء في دعم جميع اللاجئين في العالم، والامر لا يتعلق فقط بالدعم الحكومي وانما يتصل كذلك بدعم شركات القطاع الخاص و المؤسسات الخيرية الكويتية.

وحول دور مؤسسات المجتمع المدني الكويتي قالت: لها دور مهم وهي شريك اساسي لعملنا لافتة الى وجود استجابات كبيرة من هذه المؤسسات.

