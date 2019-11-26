الأولى

أكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب خليل ابل ان هناك تعديلات على قانون المطبوعات والنشر اهمها الغاء الرقابة المسبقة على الكتب واقتراحات اخرى على قانون المرئي والمسموع يعيق اتمامها عدم تشكيل الحكومة.

وعلمت النهار ان ابرز الاقتراحات المطروحة في اللجنة على القانونين تتمثل في السماح للاشخاص الطبيعيين باصدار الصحف بدلا من الوضع القائم المقتصر على الشخصيات الاعتبارية، وادخال عقوبة الخدمة الاجتماعية لمدة تتراوح ما بين 6 شهور الى سنة على مرتكبي المحظورات بالقانونين بدلا من التغريم او الحبس.

ومن الاقترحات ايضا اقتصار المسؤولية الجزائية عن الرأي على الكاتب او المؤلف من دون امتدادها الى رئيس التحرير، واقتصار مسؤولية رئيس التحرير على الخروج عن ترخيص واغراض الصحيفة، وعدم الغاء ترخيص او تعطيل اي صحيفة الا بعد حكم قضائي بات، وحظر الاعلانات المضعفة للجانب الانساني في مهنة الطب، تخفيض رأسمال الصحيفة الى 40 الف دينار، اضافة الى تحديد نصوص المحظورات والمطبوعات وازالة المطاطية والضبابية عنها من اجل زيادة هامش الحرية بالقانونين، وعدم نشر اسماء وصور المتهمين الا بعد صدور الاحكام النهائية، وكذلك منع نشر اعلانات بيع العقارات بالمزاد العلني الصادرة من المحاكم باستثناء جريدة الكويت اليوم. ومن بين التعديلات ايداع الشاكي كفالة قيمتها 500 دينار مقابل اقامة دعوى في قضايا الرأي على ان تصادر في حالة حفظ الشكوى او صدور الحكم لصالح المشكو في حقه، وان يكون مدير عام القناة من حملة البكالوريوس او الدبلوم بالاضافة الى خبرة اعلامية 5 سنوات. وقال ابل ان اللجنة شرعت في دراسة اقتراح بقانون بشأن حماية الناشئة والأطفال وستبت فيه خلال اسبوعين من الان موضحا ان الاقتراح بقانون مقدم من النائب محمد الحويلة ويرتبط بقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وتمت دعوة رابطة الأدباء وجمعية الصحافيين لهذا الشان، حيث يحدد 4 مستويات عمرية كتصنيفات وشعارات مرافقة للمحتوى السينمائي والمسرحي، مع عدم جواز عرض اعلانات تجارية في العروض السينمائية المصنفة عمريا باستثناء العروض المباحة لجميع الاعمار، فضلا عن اضافات شعارات مصاحبة للعروض التلفزيونية ترمز لعدم صلاحية العمل لاقل من عشر سنوات او لاقل من 16 سنة، وذلك بهدف تحصين النشء من المضامين الضارة بالصحة النفسية والجسدية، وتصل عقوبات المخالفين لنصوص الاقتراح الى 1000 دينار غرامة. وذكر ابل انه تم الاجتماع مع ممثلي رابطة الأدباء وجمعية الصحافيين حول اهمية حماية الناشئة ودور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية للدولة في ذلك، لافتا الى ان الاقتراح يلزم وزارة الاعلام بجميع منصاتها بحماية الناشئة، مؤكدا ان اللجنة لا تزال تدرس هذا الاقتراح وستقرر اما قبوله او رفضه، ثم يرفع التقرير الى مجلس الامة خلال الاسبوعين المقبلين.