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أمطار الخير.. «عدت على خير»

عبدالله جاسم
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الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

شهدت البلاد أمس وأول من أمس زخات من المطر مصحوبة بحبات البرد، الامر الذي استنفرت معه وزارتا الداخلية والاشغال والادارة العامة للاطفاء نظرا لغزارة الأمطار إلا أنه لم يستدعِ الأمر أي تدخل منها سوى بوقوع حوادث مرورية بسيطة.
وقال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن طقس البلاد سيشهد حالة عدم استقرار مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا.
وتوقع القراوي استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الايام المقبلة، مرجحا أن تتخللها بعض السحب الركامية مع فرص لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح قد تزيد سرعتها على 50 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية واضطراب حالة البحر. وأوضح أن الرؤية الافقية ستنخفض في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في بعض المناطق بسبب تكون الضباب، متوقعا أن تقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا صباح اليوم الثلاثاء.


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