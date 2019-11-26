الأولى

شددت دراسة حكومية على ضرورة الاسراع في بناء وتنمية القدرات الوطنية في مجال ادارة المصايد والبيئة البحرية والاستزراع السمكي للحفاظ على المخزون السمكي في الكويت بالاضافة الى تشكيل لجنة وطنية دائمة من ذوي الخبرة والاختصاص، لابداء الرأي في السياسة التي تكفل حماية وتنمية الثروة السمكية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالمصايد.

واكدت الدراسة التي حصلت النهار على نسخة منها ان نتائج دراسة المخزون السمكي في الكويت كشفت عن تدهور ملحوظ في انتاجية انواع تجارية مهمة من الأسماك وهو ما دعا مجلس الوزراء في اخر اجتماع له قبل 3 اسابيع الى سرعة توزيع قسائم الاستزراع السمكي. وعرضت الدراسة جملة من الحلول اهمها ضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق نظم متطورة في الرقابة والتحكم والسيطرة على مصايد الأسماك، وبناء وتنمية القدرات الوطنية في مجال ادارة المصايد والبيئة البحرية والاستزراع السمكي، وتوقيع اتفاقيات تعاون اقليمية في مجال تنمية الثروة السمكية، تهدف الى تبادل المعلومات وتوحيد او تنسيق مواسم الحظر والقيام بمشاريع بحثية مشتركة. ودعت الى ضرورة اعتماد الزراعة المائية (الاستزراع السمكي) كبديل استراتيجي لانخفاض الانتاج في المصايد الطبيعية، وكذلك لاثراء المخزون السمكي، حيث تشير الدراسات الى امكانية مساهمة الاستزراع السمكي في تضييق الفجوة بين العرض والطلب على. واشارت الى انه يمكن انتاج ما يزيد على 4 آلاف طن من الربيان والاسماك المرغوبة لدى المستهلكين خلال السنوات العشر القادمة، متوقعة ان يسد الاستزراع السمكي ما يقارب 50 % من العجز في الأسماك الطازجة بحلول عام 2030، في حال تنفيذ المشاريع المخطط لها.