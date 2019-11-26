الأولى

كشف مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد عن التوصل الى تفاهم مع الصين للتوقيع على جملة اتفاقيات خلال المرحلة المقبلة من بينها «توقيع مذكرة تفاهم لادارة وتشغيل ميناء مبارك الكبير».

جاء ذلك في تصريح ادلى به السعيد امس عقب الجولة الأولى من المشاورات السياسية الكويتية - الصينية حول مجمل الموضوعات والقضايا الثنائية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف ان ثمة مساعي كبيرة من قبل وزارتي خارجية البلدين لبحث اوجه التعاون كافة التي تجمع بين البلدين، وخاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام بها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد للصين اخيرا، معتبرا ان هذه المشاورات هي «ثمار» تلك المساعي من قبل البلدين الصديقين. وذكر «استطعنا مع الجانب الصيني ان نستجلي جميع جوانب العلاقات ونلتمس اوجه التعاون والعقبات التي قد تواجه هذا التعاون» مضيفا انه تم خلال المباحثات وضع «خطة واضحة» لمسيرة التعاون بين البلدين من اجل مستقبل واعد يأتي بالنفع على شعبي البلدين والتنمية فيهما. وأعرب السعيد عن التطلع الى عقد جولة اخرى من المشاورات السياسية في الكويت العام المقبل لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل مسؤولي البلدين ووضعها محل التنفيذ ورؤية نتائجها بشكل واقعي وملموس. وعن وجود عقبات قد تعيق تنفيذ بعض الاتفاقيات قال السفير السعيد انه «ليست هناك عقبات بل هناك بعض الأمور البيروقراطية التي قد تعرقل التعاون هنا او هناك ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند رسم مسيرة مستقبلية للعلاقات». وأوضح «طرحنا خلال المشاورات على الجانب الصيني هذه الأمور فوعد بتذليلها وهي لا تخرج عن اطار عقبات ادارية وبيروقراطية بحتة» مبينا ان الجانب الصيني لديه ايضا «هواجس» بشأن عمل الشركات والجهات الصينية العاملة بالكويت لذا يأمل من الجانب الكويتي تذليل مثل هذه الأمور البيروقراطية.