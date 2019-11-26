الأولى

وافق المجلس البلدي في جلسته امس على تخصيص مساحات مؤقتة ضمن مناطق التخييم المخصصة لاصحاب المشاريع الصغيرة، كما صدق على محاضر3 اجتماعات عقدت في العام الحالي 2019 ضمن دور الانعقاد الـ12 للفصل التشريعي الـ12، فيما احال الى مجلس الوزراء رفض الوزير زيادة نسبة البناء بقسائم ابوفطيرة الحرفية في السرداب من 80 في المئة الى 100 في المئة.

ووافق المجلس ايضا على الزام شركات التنظيف بوضع كاميرات مراقبة لتسجيل عمليات رفع القمامة، وعلى تشكيل فريق عمل لمراجعة وتطوير عقود النظافة مع القيام بزيارات ميدانية لمراكز النظافة في المحافظات. واقر اعادة عدد من الاقتراحات للجان من بينها مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات ومشروع لائحة اشغالات الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات العامة والاقتراح الخاص بشأن مرادم النفايات الصلبة. ووافق البلدي كذلك على استحداث نفق سيارات تحت جسر المسيلة يربط بين شارع التعاون والدائري السادس في الاتجاهين، وعلى طلب شركة المشروعات السياحية تطوير نادي (رأس الارض) بتثبيت نسبة البناء لـ30 في المئة من مساحة القسيمة الكلية وأن تكون نسبة الاستعمالات التجارية ضمن المشروع 5 في المئة مع تعديل حدود الموقع والمساحة الكلية للنادي الى 35265 مترا مربعا.