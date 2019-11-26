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أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد ضابط قام بـسحل عسكري في الشارع اثناء القيام بعمله.

وقالت في بيان لها أمس: أنه اثناء قيام عسكري يعمل في الإدارة العامة للمرور بأداء واجبه في تسهيل حركة السير على دوار المنقف والصباحية عقب وقوع حادث سير، حاول أحد قائدي المركبات تجاوز تعليمات رجال المرور فتم ابلاغه بضرورة الانتظار.

واضافت: عقب سماعه التعليمات ما كان منه الا ان قام بسحب العسكري والسير بالمركبة ما أدى إلى سقوط الاخير على الأرض واصابته بإصابات ورضوض بالركبة، وقد تم ضبط قائد المركبة واتضح أنه يعمل ضابطاً بوزارة الداخلية. واضافت الوزارة: تم تحويل الضابط إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون على الجميع، ومشيرة الى انها تتشدد مع منتسبيها في ضرورة الالتزام العسكري والحفاظ على مظهر رجل الأمن باعتباره نموذجاً يحتذى.