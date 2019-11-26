الأولى

على خطى جمعية المعلمين وجمعية اعضاء هيئة التدريس في الجامعة مضى اعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاء اللائمة على وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، مؤكدين ان ثمة مشكلات بنيوية وهيكلية وادارية تعاني منها وزارتا التربية والتعليم العالي «وعهد الوزير العازمي دليل على ذلك».

وقال الاعضاء في رسالة خاطبوا من خلالها سمو رئيس مجلس الوزراء: ان الوزارتين تفتقران للرؤية والهدف وتعانيان في الوقت ذاته من التخبط والارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرار غير المستند الى منهجية علمية او قانونية. واضافوا: نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بحلحلة القضايا المهملة والمنسية وابرزها رفض الوزير صرف المستحقات المالية الخاصة بالاعضاء وايقافه تعيين المعيدين وتعطيل المرسوم الاميري السامي للعام 2010 بشأن انشاء اكاديمية الفنون واعتذاره المستمر عن عدم مقابلة اعضاء هيئة التدريس. وجاء بيان هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية متضامنا مع بيان جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وجمعية المعلمين حيث جاء فيه: نحن اعضاء التدريس «نستذكر الجهود النبيلة التي تقومون بها من اجل خدمة بلدنا وابناء شعبنا والوفاء بالقسم الذي اقسمتموه بين يدي سمو امير البلاد، واذ نشيد بحكمتكم ورؤيتكم الثاقبة بتحمل اعباء المسؤولية الكاملة الملقاة على عاتقكم في تشكيل الحكومة الجديدة، فاننا نخص بالذكر حقيبة وزارتي التربية والتعليم العالي. وخاطب اعضاء هيئة التدريس سمو رئيس الوزراء قائلين «لا يخفى عليكم دور المعلم واضافوا: ان التربية والتعليم لا تقتصر على الافراد وحسب، وانما تشمل الفرد والمجتمع وتزيد من تماسك وتقوية اي مؤسسة او كيان، بل انها القوة الاساسية التي بها نستطيع تحقيق اعلى معدلات انجاز نطمح الى تحقيقه في مختلف مجالات حياتنا. ومضوا يقولون «تعلمون بحكم المسؤوليات الرفيعة التي تحملتموها، ان هناك مشكلات بنيوية وهيكلية وادارية تعاني منها وزارتا التربية والتعليم العالي، وليس ادل على ذلك من عهد الوزير د. حامد العازمي، الذي اصبح اتخاذ القرار ارتجاليا وعشوائيا، لا يستند لاي مرجعية منهجية علمية او قانونية، فوزارة التربية ظلت لسنوات تفتقر للرؤية والهدف وتعاني من تخبط لم يسبق له مثيل، كما ان اهل الميدان التربوي والتعليمي ينتظرون منك حل جملة من القضايا المهملة والمنسية التي لم تجد من يصدق في تبنيها لعل اهمها تعطيل المرسوم الاميري السامي الصادر في عام 2010 بانشاء اكاديمية الفنون، واعتذار الوزير المستمر عن عدم مقابلة اعضاء هيئة التدريس، اضافة الى عدم وجود لجنة الترقيات الخاصة بترقيات اعضاء هيئة التدريس، وازدرائه المعاهد الفنية، وايقاف تعيين المعيدين واعضاء هيئة التدريس للمعاهد الفنية، الامر الذي يعطل المسيرة العلمية ويحمل اعضاء هيئة التدريس عبء العمل لساعات اضافية، وكذلك رفضه صرف المستحقات المالية الخاصة باعضاء هيئة التدريس والطلب منهم اللجوء الى القضاء، والتأخير المتعمد في تعديل اوضاع مبتعثي المعاهد الفنية بعد حصولهم على المؤهل العلمي، وكذلك القصور في متطلبات الطلبة المنتسبين للمعهد.