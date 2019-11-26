مال وأعمال

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن خطة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لادارة الأزمات والطورائ، مشيراً الى ان هناك خطة موحدة عالية المستوى لادارة الأزمات والتي تندرج تحتها خطط الاستجابة لمختلف جالات الطوارئ الخاصة بالشركات النفطية التابعة حسب طبيعة عملياتها والمخاطر المصاحبة لها والتي تشمل المهام والإجراءات والمسؤوليات اللازمة للتعامل مع الموقف وادارة الأزمة واحتوائها وحماية العاملين والممتلكات والبيئة مع تأمين جميع متطلبات السلامة والأمن الصناعي للتأكد من جاهزية واستعداد القطاع النفطي لادارة الأزمات وحالات الطورائ القصوى عند حدوثها.

وأضاف الفاضل في رده على سؤال برلماني حصلت النهار على نسخة منه انه في حال قرب وقوع خطر او ازمة قد تتأثر بها الكويت او عمليات القطاع النفطي، تقوم مؤسسة البترول باتخاذ جميع التدابير والاجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وذلك حسب ما هو معمول به في خطط عمل حالات الطورائ لدى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بناء على ما يلي:

- تقييم الوضع والظروف المحيطة والراهنة حسب الخطط والاجراءات المتبعة لدى المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة.

- رفع مستوى الاجراءات الأمنية وتكثيف حماية المنشآت النفطية داخل الكويت.

- تأمين جميع متطلبات السلامة والأمن الصناعي لحماية العاملين وضمان سلامة تشغيل عمليات القطاع النفطي حسب الاجراءات المتبعة لنظام ادارة الصحة والأمن والبيئة.

- التأكد من جاهزية احتياطات المخزونات الاستراتيجية للمنتجات البترولية بالتنسيق مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة.

- التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة مثل الادارة العامة للاطفاء، وزارة الدفاع، الحرس الوطني، اليهئة العامة للبئية، الهيئة العامة للصناعة، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية لتقييم الموارد المتاحة واعداد الوسائل والإمكانات المتوفرة للسيطرة على حالات الطورائ وادارتها.

- تفعيل منظومة الاتصالات مع توفير البدائل لها لضمان عملها وتشغيلها اثناء حالات الطوارئ حسب خطة ادارة الأزمات لمؤسسة البترول.

ولفت الفاضل الى انه في حال وقوع الأزمة او الخطر، يتم تفعيل خطة ادارة الأزمات لمؤسسة البترول بعد تقييم حدة تأثير انعكاسات الأزمة ودرجة تطورها، بالاضافة الى تفعيل مركز ادارة الأزمات في مؤسسة البترول وغرف الطوارئ للشركات النفطية التابعة وتواجد قياديي القطاع النفطي فيها مع فرق الطوارئ المختصة للاستجابة والتعامل مع مختلف حالات الطوارئ بمشاركة الوزارات المعنية وأجهزة الدولة المختصة لادارة الأزمة والسيطرة عليها.

وفيما يتعلق باستحداث فريق ادارة لاأزمات في شركة نفط الكويت، اكد الفاضل ان ادارة الازمات والطوارئ تعتبر من اصعب المجالات في الدولة والمنطقة بحكم ندرة الخبرات والأفراد المؤهلين لذلك وفقاً للمعايير العالمية لهذا الغرض، مشيراً الى ان ذلك يرجع الى عدم وجود مقاييس او هيئات على المستوى الوطني او الاقليمي لتنظيم وتطبيق هذه المعايير، مبيناً انه وسعياً من شركة نفط الكويت نحو استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً، وذلك للاستفادة منها في هذا المجال، فقد تم استحدث فريق ادارة الطوارئ والأزمات في الشركة ومن ثم جرى اسناد ادارته لمن يحمل من الكفاءة والخبرة التي تجعله مؤهلاً لذلك، ومن اهم مهام وواجبات هذا الفريق، بحكم كونه حديث النشأة، تأمين الحصول على الكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً سواء من داخل القطاع النفطي او خارجه في سوق العمل الملحي وتدعيمه بالخبرات العالمية في مجال ادارة الطورائ والأزمات.

وحول خطة التطوير الوظيفي في الشركات التابعة للمؤسسة لبرنامج بعثات العاملين للحصول على مهنية عالية، افاد انه ادراكاً من الشركات التابعة لمؤسسة البترول لمسؤولياتها الوطنية تجاه مواردها البشرية بحكم كونها تمثل ثروتها الحقيقية واستثمارها المضمون الذي يعود عليها وعلى الكويت بأعلى العوائد وأثمن الفوائد، اضافة الى انها تشكل ركيزة تقدمها وعماد نهضتها ورفعة شأنها، فانها تحرص على ايفاد العاملين الكويتيين في بعثات دراسية بالخارج لاستكمال دراستهم العليا في التخصصات العلمية محل الوظائف النادرة وغير المتوافرة محلياً في سوق العمل وفقاً للخطة السنوية المعدة لهذا الغرض حسب نظام البعثات الدراسية للعاملين في القطاع النفطي وذلك بما يضمن توافر المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للاستفادة من البعثات الدراسية المقررة ويكفل في الوقت ذاته تحقيق التوافق مع خطة التوظيف لدى الشركة وذلك عن طريق اعلانات التوظيف سواء لحديثي التخرج او ذوي الخبرة ابتغاء ملء الشواغر الوظيفية المتاحة وتلبية الاحتياجات الوظيفية المضطردة والناجمة عن التوسعات المستقبلية والمشاريع الجديدة.

