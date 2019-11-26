مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها، أمس، مرتفعة بشكل جماعي على التوالي وسط حالة من الزخم شهدتها التداولات والتي تركزت بشكل كبير على أسهم البنوك. وارتفع المؤشر العام للبورصة عند الإغلاق 0.98 في المئة عند مستوى 5859.64 نقطة رابحاً 56.69 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.08 في المئة و1.3 في المئة على الترتيب. وسجلت البورصة ثاني أنشط سيولة لها في الشهر الحالي بقيمة 39.66 مليون دينار بزيادة 133.3 بالمائة عن مستواها بالأمس. وقد بلغت أرباح البنوك القطاع نحو 918.252 مليون دينار بالتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مُرتفعة بنحو 6.1 في المئة مقارنة بنظيرتها للفترة المماثلة من عام 2018 والبالغة 865.338 مليون دينار.

وأظهرت البيانات المالية الفصلية للربع الثالث ارتفاع أرباح قطاع البنوك بنسبة 2.5 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وذلك عقب إعلان البنك الأهلي الكويتي وبلغت أرباح البنوك بنهاية الفترة 307.7 ملايين دينار مقابل أرباح بنحو 300.3 مليون دينار للفترة المماثلة بالعام الماضي. وجاء «الكويت الوطني» في الصدارة على مستوى نتائج الفترة بأرباح تجاوزت 302 مليون دينار بارتفاع نسبته 10.9 في المئة، يليه «بيتك» بواقع 190.496 مليون دينار مرتفعاً بنحو 12.7 في المئة على أساس سنوي.

الجدير بالذكر أن الشركات التي أعلنت حتى الآن عن بياناتها الفصلية والتسعة أشهر الأولى من 2019، بلغ عددها 160 شركة مسجلة من أصل 175 شركة مُدرجة ببورصة الكويت، علماً بأن مهلة الإفصاح انتهت منتصف نوفمبر الحالي.

