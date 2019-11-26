مال وأعمال

رغم ان العام 2019 اقترب فيه عدد المسافرين الى، أكثر من 4?5 مليارات مسافر عبر شبكة تضم 22000 مسار بين المدن. ومن المتوقع ان يحمل العام 2020 أخباراً سارة لشركات الطيران وصناعاتها ومطاراتها ومسافريها حيث من المتوقع بعد الحملات التي يقوم بها مجتمع الطيران العالمي مع الدول لالغاء الضرائب او على الأقل تخفيضها في حدود الدنيا ودخول عديد من الشركات مخفضة التكاليف الى الخدمة ان يزيد الطلب على السفر بنسبة تفوق هذا العام حيث من المأمول ان يتخطى حاجز الـ 5 مليارات راكب. ومن ابرز الاخبار المفرحة في العام 2020 تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون في وقود الطائرات بعدما وافقت الحكومات على خطة تعويض الكربون وخفضه للطيران الدولي لكي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل. 2020 بعدما رصدت هذه الحكومات مبلغ 40 مليار دولار لتخفيف أكثر من 2.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

واستمرار العمل من اجل تطوير تصميم هيكل الطائرة والمحركات لحسين كفاءة كل الأجيال الجديدة من الطائرات بنحو 20%. ولم يعد احتمال وجود طائرة كهربائية وهجينة للرحلات القصيرة بمثابة حلم مستحيل.

منح الفرص العادلة لكي يلحق ركاب العالم النامي بالركب بمستوى الرفاهية والأمان والسلامة في الدول المتقدمة بعدما تم الحصول على تعاهدات من دول لسيل وافريقيا أميركا الجنوبية على الانتهاء من مراجعة كل إجراءات السلامة والأمان سواء للطائرات عند هبوطها وصعودها او المسافرين سواء بشكل مباشر او ترانزيت مع ضمان معاملة راقية بكونهم ضيوف أولى بالرعاية وليس اشخاص مفروضين على غيرهم .

اعتبار العام 2020 هو عام تسهيل إجراءات السفر عير استخدان المزيد من التقنيات التكنولوجية المتطورة ومن ابرزها الابتكار المتطور، نظام التعرف على الوجه، الذي هو الان قيد التجربة في مطارات الصين والولايات المتحدة، والإمارات وسنغافورة وماليزيا ويقوم النظام بتحديد أو تأكيد هوية الأفراد من خلال الصور الرقمية، وذلك من خلال مقارنة الوجوه بالوجوه المحفوظة داخل قاعدة البيانات، ويتم استخدامها من قبل وكالات إنفاذ القانون.

ان نظام التعرف على الوجه يسرع عملية الركوب على الطائرة بتسع دقائق يوفر الوقت التقريبي المطلوب للوصول إلى بوابات الإقلاع للرحلات الدولية أي كل راكب يوفر ثانيتين،الإضافة إلى معلومات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة في مقاصد الرحلات الجوية.

