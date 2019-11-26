مال وأعمال

بحضور السفير الايطالي كارلو بالدوتشي و ماريو بيبي وعبد الرحمن مصطفى العليان، احتفلت دوليفو الدولية، أول أمس، بتسليم أكبر مبيعات للشركة من كناسات دوليفو في الكويت بعدد 232 كناسة وذلك في ظل سعي الشركة لتوفير عالم نظيف.

وخلال احتفالية أقامتها الشركة بهذه المناسبة، تم تقديم العرض التفصيلي الجديد لكناسة الجديدة دي زيرو الكهربائية والتي تعد تصميماً ونموذج دوليفو الذي بدأ في مرآب صغير في بارما عام 1976 على أيدي مجموعة من الفنيين.

وقد افتتحت الشركة أول مصنع لها في عام 1982، في موقعها التاريخي Sanguinaro، وتتميز منتجاتها بطراز 200 و500 المصممين حديثاً.

وقد تم تأسيس دوليفو إنترناشونال في عام 1991 لتصبح أكبر مصنع إيطالي وأوروبي في قطاع التنظيف الصناعي والحضري دوليفو إنترناشونال موجودة في اكثر من 80 دولة على مستوى العالم من خلال امتلاكها لبراءات الاختراع

وبفضل شراكتها، ابتكرت الشركة نظامها الخاص في ترشيح التربة واخمادها المطلق حيث يحتوي الموقع الصناعي الجديد على واحد من أكثر مصانع التصنيع تقدماً في العالم، بمساحة 200,000 متر مربع، بالإضافة الى منشأه بحث وتطوير مستمر ينتج آلت التنظيف الفريدة بواسطة 200 موظف محترف خلال مسيرة أربعين عاما من العمل.

