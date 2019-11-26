مال وأعمال

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مجموعة من القيم الجديدة «اقدام وتفان وحيوية»، من خلال سلسلة من الأنشطة اقيمت في مقرها الرئيس بتنظيم من قسمي الموارد البشرية والعلاقات العامة، وتخللها رسائل هادفة وورش عمل وأحداث تفاعلية. وتضمنت الأنشطة حلقات توعوية للموظفين من مختلف الادارات والأقسام، شددت على اهمية تنفيذ هذه القيم داخل VIVA باعتبارهم مساهمين رئيسيين في رؤية الشركة وثقافتها. وتحرص VIVA على التركيز ليس فقط على الكفاءات التقنية والفنية، بل على تلك الكامنة في داخل كل موظف والتي تنعكس بدورها ايجاباً على ثقافة وأداء العمل. وقال احمد الحمّاد، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في VIVA: «ان استراتيجية VIVA تتمحور حول الاستثمار في موظفينا واثراء تجربة عملائنا. وان تعريفنا لقيمنا اليوم يحدد افضل ممارساتنا وينعكس على اداء اعمالنا داخلياً بين موظفينا وخارجياً على عملائنا والمستثمرين. ولقد حرصنا من خلال هذه الأنشطة على التأكد من ان الجميع قام باستيعاب وفهم المجموعة الجديدة من هذه القيم التي تم اختيارها وتنفيذها من اجل ربطها بعمليات VIVA اليومية».