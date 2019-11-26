مال وأعمال

اكد رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية الصانع مهند الصانع ان عام 2019 شهد عدة محطات مهمة في الاقتصاد العالمي على سبيل المثال وليس الحصر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (نافتا)، ومن ثم بريكست الذي يعطينا بعض من التفاؤل ومن ثم نصل الى افق مسدود ثم الكساد العالمي، recession، ثم الحرب الاقتصادية بين الصين وأميركا وأخيرا وليس آخرا تحفيز الاقتصادات العالمية مثل ما قام به الفدرالي الأميركي من تخفيض للفائدة.

جاء ذلك خلال الندوة التي اقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع بنك كردت سويس حول الرؤية الاقتصادية لعام 2020 في اطار فعالياتها الهادفة الى تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والعام والمنظمات الاقليمية والدولية لتحقيق رؤية ورسالة الجمعية.

وقالت الدكتورة ناننيت هيشلر ان اداء الأسواق العالمية بجميع قطاعتها خلال عام 2019 وتوقع بانخفاض عوائد السندات وانخفاض اداء القطاع الصناعي في الدول الصناعية والتحول الى اقتصادات خدمية وتأثير الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية على الاقتصاد الأوروبي وخصوصاً قطاع السيارات مما تسبب في التأثير بشكل خاص على الاقتصاد الألماني تحديداً ما عكس بالتأثير الأقل لباقي دول اوروبا.

وتطرقت هيشلر الى الاقتصاد الصيني الذي في طور التحول من اقتصاد صناعي الى اقتصاد خدمي داخل الصين وسيتطور ذلك خلال العشر سنوات القادمة موضحة ان الاقتصاد الأميركي حيث ذكرت ان 70% من الناتج القومي يأتي من الاستهلاك الخاص، مؤكدةً ان انخفاض نسبة البطالة في الولايات المتحدة وارتفاع معدل الأجور ادى الى الزيادة في الاستهلاك الخاص.

وأكدت هيشلر على عدم وجود مؤشرات تدل على اي نوع من انواع الكساد خلال عام 2020.

و عن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط قالت هيشلر ان هناك ضغوطات في نمو اقتصادات الشرق الأوسط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط لافتة الى بنك كريدت سويس يتوقع ان الحكومات في الشرق الأوسط ستقوم بضخ اموال في الاقتصادات لتحفيز الاقتصاد المحلي لتك الدول.

وبالنسبة للكويت توقع بنك كريدت سويس خفض الفائدة مرة او مرتين خلال الـ 12 شهر القادمة من اجل تحفيز الاقتصاد المحلي.

وقالت هيشلر هناك انخفاض في ميزانية الكويت بسبب توقعات انخفاض اسعار البترول عالمياً وتباطأ الاقتصاد العالمي وشددت على تنويع الاقتصاد المحلي وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تطوير ونمو اقتصاد الكويت.

كما تطرقت هيشلر الى اسعار النفط وما يحدث من تحول اقتصادات الدول الصناعية والتوجه الى استخدام الطاقة المتجددة بديلاً عن البترول، حيث توقع البنك ان اسعار البترول خلال عام 2020 بالنسبة لـ WTI ستكون 55 دولارا للبرميل و60 دولارا للخام برنت.

