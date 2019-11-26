مال وأعمال

حقق البنك الأهلي الكويتي نتائج جيدة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية من 78.7 مليون دينارا لتصل إلى 79.2 مليون دينارا الا ان صافي الربح انخفض لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 بنسبة 43% ليصل إلى 15.4 مليون دينار بالمقارنة مع 27.1 مليون دينار في عام 2018. كما انخفضت ربحية السهم أيضًا من 17 فلسًا إلى 5 فلوس. وقد بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3%، وهو يتجاوز المتطلبات الرقابية، بينما ظلت حقوق المساهمين ثابتة عند مستوى 583 مليون دينار.

وقد أدت السياسة المتحفظة للغاية التي ينتهجها البنك في شطب الديون وأخذ المخصصات، والتي تم تطبيقها على التسهيلات الائتمانية المتعثرة والمضمونة بالكامل، إلى انخفاض صافي الربح. وقد ظلت جودة الأصول قوية للغاية، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.1%، علما بأن تلك القروض المتعثرة مغطاة بمخصصات تصل نسبتها إلى 285%.

وقال رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني، نحن نعمل باجتهاد لضمان استمرار النمو بثبات وبشكل متصاعد في جميع قطاعات الاعمال وفي جميع المناطق التي نتواجد بها. فقد أحرزنا تقدما ملحوظا في عملياتنا في جمهورية مصر العربية، حيث شهدنا أداء قويا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019، ووسعنا من نطاق تواجدنا لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية. كما حافظنا على وتيرة نمو فروعنا بدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد، «إن التقدم الذي أحرزناه خلال فترة تسعة الأشهر الأولى من عام 2019 دليل واضح على التزام فريق العمل بتحقيق التميز التشغيلي وتعظيم تجربه العملاء بشكل فريد. وسنستمر في الاستثمار في التكنولوجيا ضمن إطار استراتيجيتنا للتحول الرقمي، ولدينا اعتقاد راسخ بأن تركيزنا علي الحلول التكنولوجية الرائدة سيكون له مردود إيجابي علي تحسين تجربه عملائنا، وسوف يدفع بعملياتنا قُدما للأمام لتحقيق المزيد من التقدم والابتكارات خلال عام 2020 وما بعده.

وبموجب استراتيجيته «بنك أسهل»، يواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم الخدمات المبتكرة التي تعزز من تجربة العملاء، ويستثمر في العديد من المبادرات لميكنة العمليات الروبوتية لدعم عملية التحول الرقمي.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي الكويتي تم تصنيفه ضمن قائمة البنوك العشرة الأكثر أمانا في الشرق الأوسط من قبل مجلة غلوبال فاينانس. كما تم تصنيف البنك الأهلي الكويتي بالمركز الثاني في قائمة «Movers» بالشرق الأوسط والمركز الأول من حيث معدل كفاية رأس المال في الكويت، وضمن قائمة أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من مجلة فوربس (Forbes)الشرق الأوسط.

