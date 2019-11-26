مال وأعمال

واكبت شركة المباني فعاليات حملة موفمبر العالمية للتوعية بصحة الرجل والتي توافق شهر نوفمبر من كل عام، حيث أطلقت شركة المباني مبادرتها من خلال فعالية أقامتها في الأفنيوز بمشاركة وتفاعل زواره وذلك من خلال وضع مجسم كبير لشعار حملة موفمبر وهي كلمة مركّبة من شهر نوفمبر وكلمة موستاش والتي تعني بالعربية شارب، بالإضافة إلى وجود جناح خاص لتقديم الاستشارات الخاصة بصحة الرجل بالتعاون مع الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية، وقد نظمت شركة المباني هذه الفعالية بهدف دعم وزيادة الوعي بالمخاطر التي قد تصيب صحة الرجال، والمناداة للكشف المبكر والتشخيص.

وتأتي هذه الخطوة إيمانا من شركة المباني بأهمية المساهمة في نشر الوعي وذلك من خلال حملات المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع التي دائما ما تتبناها الشركة، فهي تدعم العديد من الحملات التوعوية بصورة دورية بهدف رفع مستوى الوعي حول العديد من القضايا الصحية والمجتمعية والثقافية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات ذات الصلة.

ودائما ما تؤكد شركة المباني اتباعها لنهج المسؤولية الاجتماعية وحرصها على التأثير الإيجابي على المجتمع.

