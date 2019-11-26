مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج ان الاقتصاد الكويتي قوي ويمتلك العديد من الأسس الصلبة ولكن في المقابل وكغيره من الاقتصاديات يواجه العديد من التحديات أيضاً. جاء ذلك خلال المقابلة التي أجرتها معه مجلة «ميد».

وأشارت المجلة إلى أن صلاح الفليج والذي يأتي على رأس فريق العمل المسؤول عن عمليات بنك الكويت الوطني في الكويت يمتلك خبرة طويلة تمتد على مدار 34 عاماً من العمل داخل أكبر وأقدم المؤسسات المالية بالكويت ما يجعله على دراية كاملة بالمتغيرات والتحديات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة على صعيد جميع القطاعات والمتغيرات في بيئة العمل داخل الكويت.

وأضاف الفليج «لا يوجد تنوع في أنشطة الاقتصاد الكويتي ومصادر إيراداته وهو ما يجعله أكثر حساسية تجاه التأثير السلبي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخاصة إذا ما أضيف إلى ذلك بعض التحديات على صعيد الاقتصاد المحلي والتي يأتي في مقدمتها تباطؤ وتيرة ترسية المشروعات والذي لا أرى سبباً محدداً له».

واستكمل الفليج معلقاً على تباطؤ وتيرة ترسية المشروعات قائلاً «الأمر يصيب الأداء الاقتصادي عامة ونشاط الائتمان خاصة بالاحباط في ظل الاعتماد بشكل كبير على حجم الإنفاق الاستثماري في الوقت الذي لم تصل فيه أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إلى الحجم الكافي لأن تكون بديلاً مناسباً عن المشروعات الحكومية وذلك على الرغم مما تحققه من نمو في الآونة الأخيرة».

الاقتصاد يمتلك أسساً صلبة

وفي المقابل وعلى صعيد ما يتميز به الاقتصاد الكويتي من نقاط قوة أكد الفليج أن الاقتصاد الكويتي لديه العديد من الأسس الصلبة والتي تمنحه الفرصة لتحقيق النمو وأبرزها تنامي وتيرة تدفق الإيرادات في الميزانية العامة للدولة والتي تحظى بنقطة تعادل منخفضة لأسعار النفط وهو ما يتزامن مع ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأشار الفليج إلى أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بميزة نسبية مهمة تتمثل في رغبة العديد من المبادرين الشباب في إطلاق مشروعاتهم الخاصة كما أكد على توافر السيولة لدى الاقتصاد الكويتي ما يعد من أبرز نقاط القوة خاصة في ظل ما يتمتع به الدينار الكويتي من قوة وثبات في سعر الصرف أمام باقي العملات الأجنبية. وأوضح الفليج مؤكداً على أهمية الإنفاق الاستثماري كعامل رئيس في تحفيز النمو الاقتصادي ونشاط الائتمان أن الانفاق الاستثماري الحكومي قد شهد زيادة كبيرة في الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي مقارنة بموازنة العام الماضي ولكن نتيجة تباطؤ ترسية المشروعات فلم يتحقق من النمو المستهدف في الانفاق الاستثماري سوى 4 في المئة فقط حتى الآن.

وعلق الفليج على ذلك الفارق بين النمو المستهدف للانفاق الاستثماري وما تحقق حتى الآن خلال العام المالي الجاري قائلا «نأمل أن تشهد الفترة المتبقية من العام المالي الحالي وحتى ابريل من العام المقبل تحسناً ملحوظاً وزيادة في الانفاق الاستثماري خاصة في ظل الاحتياج الشديد إلى مزيد من الانفاق على مشروعات البنية التحتية في البلاد».

وبالحديث عن بنك الكويت الوطني أكد الفليج أن المجموعة لديها ميزة تنافسية كبيرة في السوق الكويتي ففي الوقت الذي تنقسم فيه البنوك بين نشاط الصيرفة الإسلامية أو التقليدية تمتلك مجموعة بنك الكويت الوطني كليهما من خلال بنك بوبيان الذي يمثل ذراع المجموعة في الصيرفة الإسلامية والذي أسهم بما يقارب 16.8 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 إلى جانب بنك الكويت الوطني – الكويت أكبر وأعرق البنوك التقليدية في السوق المحلي.

وبيّن الفليج أن استراتيجية بنك الكويت الوطني للتنوع تمثل خط الدفاع الأول أمام كافة التحديات والمخاطر والتي أثبتت فعاليتها على مدار سنوات طويلة مشيراً إلى امتلاك المجموعة مزيج من التنوع الجغرافي على صعيد العمليات الدولية الممتدة والتي ساهمت بنحو 24.4 في المئة من صافي الإيردات التشغيلية للمجموعة في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 إلى جانب التنوع ما بين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتقليدية وهو ما يحفظ للوطني ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بباقي البنوك الكويتية. حيث أوضح قائلاً «اذا ما شهدت بيئة الأعمال تباطؤ في الكويت فإننا نمتلك ميزة تنافسية عن غيرنا بوجود روافد أخرى للإيرادات من العمليات الدولية إضافة إلى تميزنا بامتلاك المجموعة ذراع إسلامي إلى جانب التقليدي».

وقد حقق بنك الكويت الوطني نمواً في إجمالي أصوله والتي تخطت 95 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وكذلك في إجمالي ودائع العملاء التي بلغت 51.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي ليصبح بذلك خامس أكبر بنك في منطقة الخليج من حيث إجمالي قيمة الأصول.

وفيما يخص دور بنك الكويت الوطني في دعم «رؤية كويت جديدة 2035» قال الفليج «متفائلون بخطة التنمية «رؤية كويت جديدة 2035» وذلك على الرغم مما نراه من تباطؤ في التنفيذ».

وأضاف الفليج «تمثل البنوك الكويتية شريكاً أساسياً وفاعلاً في تمويل مشروعات التنمية ضمن رؤية كويت جديدة 2035 ولكن هناك حاجة ماسة لقيام الحكومة بتقديم مزيد من التسهيلات واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في الإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الخطة». وكانت الحكومة الكويتية قد أطلقت خطة التنمية رؤية كويت جديدة 2035 في العام 2017 والتي تتضمن برنامج اصلاح مالي واقتصادي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو حيث استهدفت الخطة تنفيذ استثمارات بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2017 – 2021.

حصافة المركزي الكويتي

وعن كيفية تجاوب بنك الكويت الوطني مع تزايد المتطلبات الرقابية وخاصة المتعلقة بكلاً من بازل 3 ومعيار المحاسبة الدولي التاسع أكد الفليج ان جميع البنوك الكويتية تراكمت لديها مخصصات كبيرة على مدار السنوات الماضية والتي تتجاوز جميع المتطلبات الرقابية الدولية المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي التاسع IFRS9 ومعايير بازل 3.

وأشار الفليج إلى أن الكويت لديها خصوصية في هذا الإطار وذلك بفضل السياق التاريخي الذي انتهجه بنك الكويت المركزي في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 وتطبيقه لبرنامج إصلاحي تنظيمي ورقابي بهدف حماية النظام المصرفي، الأمر الذي جعل البنوك الكويتية أكثر استعداداً لتطبيق معايير بازل 3 وتفوقها من حيث قوة الرسملة وجودة الأصول بالمقارنة مع باقي بنوك المنطقة. وقال الفليج «لم يكن للبنوك الكويتية ان توافق المعايير والمتطلبات الرقابية العالمية دون استراتيجية بنك الكويت المركزي الاستباقية والتي أتت ثمارها من حيث تقوية رأس المال وزيادة المخصصات لدى القطاع المصرفي».

وأضاف الفليج «تميز بنك الكويت المركزي عن باقي البنوك المركزية حول العالم في قدرته على قيادة القطاع المصرفي من خلال مسار أكثر حصافة من غيره فيما يخص إدارة المخاطر».

