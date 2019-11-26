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مال وأعمال

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تحفيز بيئة الأعمال


وعن التغيرات التي يراها لازمة من أجل تحفيز بيئة الأعمال لضمان نمو مستدام في المستقبل أشار الفليج إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة يجب أن تشهد تغيراً سريعاً وملحوظاً أولها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وضرورة أن تزيد الحكومة من سرعة تنفيذ برامج خصخصة المشروعات العامة عن طريق ادوات متنوعة مثل طرح حصة من مشروعات محطات المياه والطاقة في البورصة عن طريق الاكتتابات العامة.
وذكر الفليج أن ثاني التغيرات التي يحتاجها الاقتصاد بشدة يتمثل في الإسراع بوتيرة ترسية المشروعات التي تحتاج إلى التنفيذ في أسرع وقت ممكن ويمثل مركز جابر الأحمد الثقافي نموذجاً رائعاً لسرعة الإنجاز وهو المشروع الذي تم تنفيذه بإشراف الديوان الأميري لكننا في حاجة ماسة لأن تتضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات الحكومية من أجل الاسراع في تنفيذ المشروعات المسؤولة عنها.
واستطرد الفليج إلى ثالث تلك المتغيرات التي يحتاجها الاقتصاد والتي تتمثل في ضرورة أعادة تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي عانت من الجمود لسنوات طويلة.


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