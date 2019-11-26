مال وأعمال

أكد نائب المدير العام لتنمية الصادرات في الهيئة العامة للصناعة الكويتي محمد العجمي حرص الهيئة على ترويج المنتج الكويتي من خلال المشاركة في المعارض الصناعية الإقليمية والدولية.

وقال العجمي عقب مشاركته في افتتاح معرض البناء والإنشاءات «بيج 5» الذي انطلق في دبي ان الهيئة تهدف من خلال مشاركتها في هذا المعرض الى ايجاد فرص للتصدير الخارجي للمنتجات الصناعية الكويتية.

وأوضح ان الهيئة العامة للصناعة رسمت خطة طموحة للترويج للمصانع الكويتية بكل انواعها من خلال المشاركة في المعارض العالمية المقامة على مدار العام، موضحا ان الهيئة «خطت خطوات كبيرة» في دعم الصناعة المحلية «وهذه المعارض فرصة لقطف ثمار ذلك الدعم اللامحدود التي تقدمه الهيئة للصناعيين الكويتيين».

وأضاف ان هناك 20 مصنعا كويتيا تشارك في معرض (بيج 5) بنسخته الحالية والذي يعد من اكبر معارض البناء والإنشاء في منطقة الخليج والشرق الأوسط، موضحا ان تلك المصانع موزعة على سبعة اجنحة رئيسة داخل المعرض. وبين العجمي ان معرض (بيج 5) يعد أكبر فعالية للتشييد والبناء في المنطقة حيث يشارك فيه أكثر من 2000 شركة من 139 دولة من ضمنها مصانع وشركات عالمية معروفة واخرى خليجية وعربية.

وقال ان «بيج 5» يعد «فرصة نوعية» لترويج المنتج الكويتي كونه الاكبر الجاذب للزوار «حيث من المتوقع ان يزوره أكثر من 70 الف زائر متخصص وذلك بحسب الإحصائية الصادرة من اللجنة المنظمة له».وبين العجمي ان المصانع الكويتية المشاركة متخصصة في مجالات صناعية متنوعة مثل صناعة العوازل واللوحات الكهربائية والفيبر جلاس والتكييف اضافة الى مصانع الاصباغ وصناعة الابواب والشبابيك الجاهزة والالمنيوم.

وذكر العجمي انه من الضروري تعريف الزائرين بمنتجات البناء والتعمير المختلفة التي تصنع داخل الكويت وبنفس الوقت اتاحة المجال للمصانع الكويتية في الاحتكاك مع المصانع العالمية التي لها حضور في هذه الفعالية وتبادل الخبرات والمعلومات معها لتطوير المنتجات الكويتية.

ومن جهته قال مدير ادارة الترويج والفرص التصديرية لدى الهيئة حماد الزعبي ان الهيئة العامة للصناعة الكويتية حريصة على المشاركة في «بيج 5» كل عام باعتباره الاهم على مستوى المنطقة، مضيفا أن الهيئة يقع على عاتقها تعريف الدول المشاركة في المعرض بالمنتج الكويتي ومن ناحية اخرى حث المصانع الكويتية على الاستفادة من الخبرات العالمية الموجودة فيه.

واكد الزعبي ان الهيئة تبحث عن فرص لتسويق المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وتقوم بدراسة العديد من الأسواق التي من الممكن ان ينتشر فيها المنتج الكويتي «علما بان المنتج الوطني يتميز بجودة عالية وكذلك بسعر مناسب يتيح له اختراق بعض الأسواق القريبة».

وبين ان الهيئة تدعم المصانع الكويتية المشاركة بنسبة 100 في المئة من القيمة الإيجارية للجناح الواحد وتتحمل ايضا تكاليف شحن المعروضات ما يحقق هدفها في ايصال المنتجات الكويتية الى الاسواق الاقليمية والعالمية «وكل هذا الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الهيئة له هدف واحد هو ترويج الصناعة الكويتية إقليميا وعالميا».

يذكر ان وفد الهيئة العامة للصناعة الكويتية يضم اضافة الى نائب المدير العام لتنمية الصادرات محمد العجمي ومدير ادارة الترويج والفرص التصديرية حماد الزعبي كلا من رئيسة قسم المعارض لينا الموسى ومديري 20 شركة صناعية كويتية تشارك في النسخة الحالية للمعرض والذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل.

