مال وأعمال

قالت مصادر سياسية واعلامية مصرية انه تم التجديد لطارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات قادمة تنتهي في نوفمبر من عام 2023، ولفت المصادر الى ان القرار صدر بالفعل من رئيس الجمهورية بالتجديد، وبذلك ينهي قرار التجديد التنبؤات التي نشطت خلال الأيام الماضية حول احتمالية تكليف عامر بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للدكتور مصطفى مدبولي.

يذكر ان طارق عامر سبق ان تولى مراكز مهمة في الجهاز المصرفي، حيث عمل نائبا لمحافظ البنك المركزي خلال فترة الدكتور فاروق العقدة، وشارك في برنامج اصلاح القطاع المصرفي، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي لمدة 5 سنوات في الفترة من 2008 وحتى 2013 وكان الرئيس السيسي اصدر قرارا بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز، وقالت مصادر مصرفية ان قرار التجديد جاء بعد نجاح عامر في ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، ومساهمته الرئيسية في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوى في تاريخ البلاد، فيما اوضحت مصادر قانونية ان قانون البنك المركزي حدد فترة تولي المحافظ، بأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

