مال وأعمال

استمر القطاع العقاري بالكويت في مستوياته المرتفعة التي سجلها منذ بداية العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة التداولات خلال الشهور التسعة الأولى من 2019 لأكثر من 2.8 مليار دينار بزيادة 10 في المئة عن نفس الفترة بعام 2018.

وبحسب تقرير لبنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» فان القطاع العقاري في الكويت، واصل أداءه القوي برغم تزامن الربع الثالث مع موسم الحج وعطلة عيد الأضحى المبارك، ما يعني انخفاضاً لعدد أيام التداول ساهم بانخفاض قيمتها عن الربع الثاني من 2019.

واقتربت تداولات العقار خلال الربع الثالث من 969 مليون دينار منخفضة 4 في المئة فقط عن قيمتها في الربع السابق له، لكنها حافظت على مسار الارتفاع خلال الثلاثة سنوات الماضية، حيث تعد قيمة التداولات ثالث أعلى قيمة في تلك الفترة، مدفوعة بأداء متفاوت للقطاعات العقارية مع اتجاه تصاعدي ملحوظ لمعدلات الطلب على العقار متمثلاً في عدد التداولات التي ارتفعت إلى 5,210 صفقات خلال التسعة أشهر من 2019 بزيادة 16 في المئة عن ذات الفترة من العام السابق له ، بينما تراجع عددها في الربع الثالث بنحو 12 في المئة على أساس ربع سنوي، نتيجة انخفاض عددها في مختلف القطاعات، لكنها ارتفعت بنحو 10.5 في المئة على أساس سنوي.

ارتفاع التداولات

وشهدت القطاعات المختلفة خلال الربع الثالث أداء متفاوتاً على أساس سنوي، مدفوعاً بأداء قوي للعقار التجاري ، حيث جاء في مقدمة القطاعات الأخرى نتيجة زيادة في تداولاته بشكل كبير أدت لارتفاع تداولات القطاع إلى ثاني أعلى قيمة خلال 5 سنوات ، بقيمة 197 مليون دينار بزيادة 40 في المئة على أساس سنوي ، وتضاعف عددها 4 مرات على أساس سنوي مسجلاً 157 صفقة، وارتفعت قيمة تداولات العقار السكني 24 في المئة حين بلغت 382 مليون دينار وارتفع عددها 11 في المئة على أساس سنوي الى 1,138 صفقة في الربع الثالث، في حين انخفضت تداولات القطاع الاستثماري إلى 313 مليون دينار بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي ، وانخفاض 17.8 في المئة في عددها البالغ357 صفقة. ويلاحظ استمرار الاتجاه التصاعدي لمؤشرات التداول الاجمالية من حيث القيمة والعدد منذ الربع الأول من عام 2017 .

فمازالت التداولات العقارية للسكن الخاص تسير في اتجاه مستقر وتصاعدي وإن كانت تراجعت في الربع الثالث بشكل طفيف 1 في المئة عن الربع الثاني، وتراجعت عن أعلى مستوياتها خلال ما يقترب من 4 سنوات مضت ، وصلتها في بداية العام الحالي، ومازال عددها يسجل مستوى مرتفعا تجاوز حاجز الألف صفقة إلا إنه أقل بحدود 3.8 في المئة على أساس ربع سنوي.

تراجع محدود

برغم تراجع محدود خلال الربع الثالث 2019 لتداولات العقار الاستثماري عن الربع الثاني، إلا أنها مازات تفوق مستوياتها في معظم الفترات خلال الأعوام الماضيـة، وقد انخفضت في الربع الثالث بنسبة 11 في المئة مع انخفاض كبير لعددها بنحو 17 في المئة عن الربع الثاني.

وقد عززت التداولات في العقار التجاري من اتجاهها التصاعدي بخلاف السكني والاستثماري، مدفوعة بزيادة قيمتها بشكل ملحوظ أي بنسبة 26 في المئة عن الربع الثاني، فيما مازال عددها عند مستوى استثنائي نتيجة وجود العديد من التداوات على المكاتب والمحلات التجارية خلال هذا الربع، إلا أن عددها سجل تراجعاً خلال الربع الثالث 36 في المئة عن الربع السابق له.

وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثالث ، فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت إلى 658 ديناراً لعقار السكن الخاص معززاً الاتجاه التصاعدي لتغيرات الأسعار مرتفعة 2.8 في المئة على أساس ربع سنوي وتصل إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي تحسنت فيه مستويات أسعار العقار الاستثماري عن الربع الثاني متجاوزة متوسطا قدره 1,550 دينار للمتر المربع، بزيادة طفيفة بحدود نصف في المائة عن الربع الثاني فيما لم تسجل تغيراً على أساس سنوي، فيما تواصل الأسعار تحسنها في العقار التجاري متخطية في الربع الثالث حاجز 3,600 دنانير للمتر المربع، مرتفعة 3.3 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.7 في المئة على أساس سنوي.

ويلاحظ استقرار في متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 100 متر مربع و70 متراً مربعاً في مختلف المحافظات.

