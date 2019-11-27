وطن النهار

يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره (حفل تكريم الفائزين في السنة التاسعة عشرة بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني للمعلوماتية) وذلك في الساعة العاشرة من صباح اليوم بقصر بيان.

من جهة ثانية استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة، كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخة الدكتورة سعاد الصباح حيث أهدت سموه رعاه الله كتابا حمل عنوان (محمد بن صباح الصباح الحاكم السادس 1892ـ1896).

واستقبل سموه رئيس مجلس ادارة الدار الكويتية للاعلام الشيخ صباح المحمد حيث أهدى سموه رعاه الله دراسة بعنوان (أهم 10 عربيا 2018) تضمنت تقييم أداء أهم عشر مؤسسات وشخصيات سياسية واقتصادية وعسكرية واعلامية عربية لعام 2018.

