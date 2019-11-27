وطن النهار

نفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل ما نشرته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيامها باقالة طيارين او مهندسي طيران او موظفين كويتيين من الخطوط الجوية الكويتية. وأكدت الوزيرة العقيل في تصريح صحافي، ان هذه المعلومات المنشورة في وسائل الاعلام عارية عن الصحة تماما، موضحة ان انهاء خدمات او تعيين اي موظف في الخطوط الجوية الكويتية او طيارين او مهندسي طيران او اي موظف بالشركة ليس من اختصاصها. وأعربت عن استيائها تجاه نشر اخبار عارية عن الصحة تماما سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد، مشيرة الى ضرورة توخي الدقة عند نشر مثل هذه الاخبار التي قد تؤدي الى (عدم الاستقرار الوظيفي والاخلال بأداء المؤسسة وموظفيها) واثارة الرأي العام من دون اي دلائل او مستندات تثبت هذه المعلومات غير الصحيحة، وطالبت الجميع بالحصول على اي معلومات من مصادرها الرئيسة قبل نشرها في وسائل الاعلام. وكانت نقابة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قد اصدرت بيانا مساء اول من امس اكدت فيه قيام وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل بتدخلات تعرقل سير العمل بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بناء على توصيات بانهاء خدمات العديد من الطيارين والمهندسين والموظفين بشكل مفاجئ دون التأكد من مدى صحة هذا القرار وتبعاته. واوضحت النقابة في تصريح صحافي انها ترفض تلك التدخلات سالفة البيان كما ترفض العبث بمقدرات ومصير الكوادر الوطنية جملة وتفصيلا، مشددة على ضرورة ايقاف هذه التدخلات فورا. كما اشارت الى انها لن تقبل بالمساس بالاستقرار والامان الوظيفي للعاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها واسرهم بوصفه انهم خط احمر لا يمكن تجاوزه. وفي سياق متصل اكد رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم عدم قيام الوزيرة العقيل بتعيين او انهاء خدمات اي موظف او طيار او مهندس من العاملين في الشركة موضحا «ان هذه مسؤولية مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية فيها». واوضح الجاسم في بيان صحافي صادر عن الشركة ان (الخطوط الكويتية) لا تنوي القيام بأي خطوات متعلقة بانهاء خدمات اي من الطيارين والمهندسين والموظفين مؤكدا تمسك الشركة ومجلس ادارتها بخدمات ابنائها من كل فئات الموظفين. وذكر انه يتم التعامل مع كل موظفي الشركة بناء على اللوائح والانظمة والاجراءات المصادق عليها والمعتمدة من مجلس الادارة الذي يشدد على ضرورة استتباب الأمن الوظيفي لدى كل العاملين فيها وخاصة الكوادر الوطنية التي تحرص الشركة على استقرارهم الوظيفي خدمة لبلدهم وأهداف الشركة في رفع اسم الكويت عاليا. ودعا الجميع الى ضرورة توخي الدقة والموضوعية فيما ينشر بشأن الخطوط الجوية الكويتية وذلك حرصا على تماسك الناقل الوطني ونموه وازدهاره.

