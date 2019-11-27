وطن النهار

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي ان الحرس الوطني يسعى لتعزيز صفوفه بالكوادر الوطنية المؤهلة من مختلف التخصصات.

وأجرى الحرس الوطني قرعة علنية، تم بثها مباشرة على حسابه في الانستغرام (kng_kw) لاختيار الطلبة الضباط الاختصاص حملة الشهادة الجامعية.

وأوضح الفريق الرفاعي ان لدى القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ايمانا قويا بقدرة الشباب الكويتي المتسلح بالعلم والخبرات، والحريص على خدمة وطنه وتحقيق طموحاته، ومن هنا تنبع اهمية دورة الضباط الاختصاص لتوظيف الكفاءات الكويتية بالعديد من التخصصات التي تدعم مسيرة الحرس الوطني.

من جانبه، اعلن رئيس لجنة القبول العقيد يوسف هليل ان القرعة اسفرت عن قبول 34 متقدما، وفق نهج الشفافية الذي اعتمده الحرس الوطني ويعتمد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في جميع مراحل القبول، متمنيا للمقبولين التوفيق في مسيرتهم التدريبية والعملية.

