وطن النهار

?

وقعت وزارة الكهرباء والماء ممثلة في وكيل الوزارة محمد بوشهري مذكرة تعاون مع مدينة اليرموك الصحية ممثلة بمختار اليرموك عبدالعزيز المشاري بهدف التعاون المتبادل فيما بين الجهتين في مختلف المسائل الخاصة بالخدمات الكهربائية والمساهمة بجعل المدينة نموذجية. وقال بوشهري ان توقيع المذكرة يأتي عقب التعاون المستمر ما بين الجهتين فيما يخص الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي تسهم في تحقيق حلم المنطقة بأن تكون مدينة صحية تراعي المتطلبات والشروط البيئية وفق المواصفات العالمية. داعياً جميع المناطق لأن تحذو حذو هذه المدينة ما يسهم بجعل البلاد اكثر تطورا وتقدما في المجال البيئي والصحي. وأكد ان الوزراة بتنسيق دائم مع جميع المحافظات والمناطق بهدف ارسال الرسائل الترشيدية لتقليل استهلاك الكهرباء والماء تحت العنوان العريض الذي تطلقه الوزارة «استمتعوا بخدماتنا ولكن بقدر حاجاتكم». ولفت الى ان هذا التعاون يسهل الوصول للجمهور مشيدا بتعاون مدينة اليرموك والاستجابة السريعة من قبلهم لكل مشاريع الوزارة في هذا الشأن وكذلك بدور الجمعيات التعاونية التي تعتبر الأكثر قربا من المستهلكين.وحول اجراءات الوزارة فيما خص الطاقة الشمسية في المناطق قال ان هناك عدة مشاريع تجري بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

