وطن النهار

أعلنت مدير عام معهد الابحاث العلمية د. سميرة السيد عمر، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ناقلات النفط الكويتية، مشيرة الى ان الاتفاقية تتضمن دور المعهد بتطبيق احدث ما توصل اليه الباحثين بمركز البيئة والعلوم الحياتية من التكنولوجيا الحيوية واستخدام تقنية البيئة المستدامة وغيرها من التقنيات الحديثة التي تم تجربتها بالمختبرات التابعة للمركز على مواقع الشركة. وقالت السيد عمر عقب توقيع المذكرة مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط بالوكالة علي عبدالجليل شهاب، ان هذه الشراكة الفعالة والمثمرة تمثل نموذجاً ممتازاً للتعاون بين الجهات الحكومية، مؤكدة ان المعهد يرحب بجميع الجهات من اجل تبادل الخبرات وتقديم الاستشارات التقنية ما يعود بالنفع على المجتمع بشكل مباشر.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة ناقلات النفط الكويتية علي شهاب، ان الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية خاصة في المجالات البيئية التي من شأنها تعزيز الحفاظ على البيئة من خلال احدث التقنيات في التكنولوجيا الحيوية وتطبيقها على مواقع الشركة من اجل الوصول لأعلى مستوى في هذا المجال.

