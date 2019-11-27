وطن النهار

اكد عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين انه لن يدخر جهدا في الوقوف مع مطالب الموظفين الذين يطالبون بكادر الوظائف المساندة واحقاق الحق من خلال المطالبة النيابية مشيدا بالاساليب الايجابية والعمل النقابي المميز الذي حقق اهدافه باسلوب راق.

واعرب عن أسفه البالغ لسيطرة الحكومة على قاعة عبدالله السالم والنواب، مؤكداً أن كادر الوظائف التربوية المساندة الذي نطالب به مستحق لكن للاسف هناك لوبي حكومي داخل المجلس ووجهة نظر لاتريد فتح الباب امام المزيد من «الكوادر» الوظيفية.

جاء ذلك خلال الندوة التي اقامتها نقابة العاملين في التربية اول من امس وحملت عنوان «وزارة التربية الى اين؟!» على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي بحضور جمع من النقابيين والموظفين لمناقشة قرار كادر الوظائف التربوية المساندة الصادر أخيراً من مجلس الخدمة المدنية.

وذكر الشاهين ان ماتحقق في الكادر الاول للوظائف التربوية المساندة وعددهم 5600 موظف وموظفة كانت ايضا معارضة حكومية عليه فهي لاتريد اقراره بحجة انه يفتح الباب امام جميع العاملين في المدارس منوها الى انه تبقى 4800 موظف وموظفة من الاسرة التعليمية في المدارس نامل ان يقر كادرهم اسوة بزملائهم.

واوضح أن المبلغ لا يتجاوز 7 ملايين دينار يستحقه الموظفون العاملون في التربية وتعليم ابنائنا مستغربا رفض ذلك بينما هناك مسؤول حكومي هارب وبحوزته 847 مليون دولار مؤكدا فتح ابواب مكتبه للمطالبين بحقوقهم والوقوف معهم وانه لن يدخر جهدا حتى يتحقق مرادهم.

العدالة والمساواة

من جانبه اكد النائب عبدالله الكندري أن صدور بيان مشترك من جمعية المعلمين وجمعية اعضاء هيئة التدريس يعد الاول من نوعه، وهذا دليل واضح اننا نعيش في عصر القرارات الخاطئة بوزارة التربية مشددا على ضرورة ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور.

واضاف ان اللجنة التعليمية فيها نوع من القصور تجاه هذه القضية لاسيما انها لم تقم بعملها المناط بها متسائلا عن كيفية صرف كادر لبعض العاملين في المدرسة وحرمان البعض الاخر خاصة وان المعلم لايؤدي عمله دون وجود جناحه الاخر لذلك فان الكادر مطلب تربوي ونقابي مستحق وتاخر اقراره من قبل مجلس الامة ومن الوزير الذي اتمنى ان يسمع صوتكم وهو المعني بهذا الموضوع.

تخبط بالقرارات

بدوره قال رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي ان هناك جملة من القضايا ان لم تكن الكوارث التي تشهدها وزارة التربية حاليا والتي يفترض أن تعطي كل ذي حق حقه لافتا الى انه مع الأسف الشديد اتضح لنا خلال السنوات الماضية ما تعانيه الوزارة من تخبط واضح وضعف وتعسف في اتخاذ القرارات وصولا الى «سلق» تلك القرارات كما حصل مع زملائنا في الوظائف التربوية المساندة.

وتساءل ايعقل أن ترسل وزارة التربية الى ديوان الخدمة مسميات ووظائف في الوزارة للحصول على كادر خاص بينما تتجاهل زملاء آخرين بمسميات يشملها ذات القرار قانونا، لأنهم بذات التوصيف الوظيفي وجميعهم من الوظائف التربوية المساندة أي تخبط ومزاجية أكثر من ذلك وهل تعتقدون أن بعض القياديين يستطيعون بالفعل النهوض بمنظومة التعليم؟

واضاف اننا نعلنها أمام الجميع بان نقابة العاملين بوزارة التربية لن تتنازل حتى يتم استعادة كافة حقوق موظفي وزارة التربية وفي مقدمتها موظفي شؤون الطلبة والمناهج والموجهين في الوظائف التربوية المساندة بالقرار رقم 16 لسنة 2019.

من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم مهدي الصيرفي، أن النقابات العمالية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني لها دور أساس في اتخاذ القرار الصحيح والأكثر ملاءمة للعمال وفقاً لوجودها وخبرتها في الميدان ذاته، وعليه قامت النقابات العمالية بالالحاح والاصرار وارسال الكتب والدعوة الى لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد للاجتماع مع ممثلي الوظائف التربوية المساندة لابداء الرأي على مقترح الزيادة المقدم من وزير التربية الى ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف: اجتمعنا مع اللجنة التعليمية وأبدينا الرأي وفقا لما يتناسب مع الأسباب ذاتها لاقرار الزيادة، اضافة الى محاولات نواب أفاضل داعمين لموقفنا ولكن للأسف صدر قرار 16/2019 دون الأخذ بتوصياتنا على الرغم من أن المطالبات غير مبالغ فيها وتلبي طموح العاملين، حيث أن مجلس الخدمة المدنية زوّد على قراره كلمة مدارس وحرم فئات مستحقة من الزيادة.

ولفت الى أن القرار له الأثر السلبي في هجرة العاملين من المراقبات الى المدارس، على الرغم أن العملية التعليمية متكاملة العناصر ولا تحدد في بيئة عمل أو مقر واحد، نشبهها بالسلسلة أو الهرم التعليمي عناصر مرتبطة في بعضها البعض وعلى سبيل المثال لا الحصر الدول المتقدمة تخصص قناة تعليمية لاثراء ثقافة المجتمع و اختيار المواد المعروضة بعناية وهذا ما نشاهده لدى دولتي قطر والامارات الشقيقتين والدول المتقدمة.

واختتم الصيرفي قائلاً: الحل باعتقادي الأخذ بتوصيات النقابات العمالية و تعديل القرار ليشمل جميع العاملين في الوظائف المساندة بكافة فئاتها لتحقيق العدالة والمساواة وجذب الكوادر الوطنية والقضاء عن العزوف الناجم عن القرار السابق.

رجوع إلى الخلف

من جهتها قالت ممثلة الاختصاصين الاجتماعيين والنفسيين بوزارة التربية د. سناء العصفور انه أمر مستغرب بأن كل موظف يتجه بالترقي الى الامام ماعدا التوجيه الفني يرجع للخلف، متسائلة عن طموح الموظف الذي يعمل بمجال الخدمة النفسية والاجتماعية.

واضافت ان الموجه يقوم بالاشراف الفني ونصابه من 25 الى 30 مدرسة موزعة على عدد كبير من المناطق السكنية ويتجول في سيارته الخاصة ويستخدم هاتفه النقال الخاص به ويحرم من الكادر اسوة بزملائه الاخرين.

وذكرت انه امام قرار عدم صرف الكادر للموجهين سوف يتنازل العديد منهم عن ترقياتهم المستحقة والعودة الى مراكز العمل بالمدرسة مؤكدة ان «الذي يؤلم الشجرة ليست ضربة الفاس ولكن الذي يؤلمها ان يد الفاس مصنوعة منها».

اما المحامي عبدالعزيز العفيصان فأكد ان هناك ظلماً وقع على اخواننا في شؤون الطلبة هذه الفئة المهمة في المؤسسة التعليمية مشددا على انه لاتنازل عن مطالبهم والمقومات الاساسية على ان العدل دعامة المجتمع.

وتمنى ان هذا الاستبعاد خطا اداري والمطلوب تكاتف الجهود لافتا الى اننا نتشرف ان نكون منبر الدفاع وستكون الاحكام عن قريب باذن الله لصالحكم وجميع وسائل الاعلام تتحدث عنكم في حال لم تتراجع التربية وتصلح الامور.

عناصر إنتاجية

من جانبه تحدث السكرتير العام لاتحاد العمال في الكويت محمد العرادة معربا عن سعادته بالمشاركة في ندوة «وزارة التربية الى أين» التي تنظمها نقابة العاملين في وزارة التربية من أجل اقرار كادر الوظائف التربوية المساندة.

وقال: ان العاملين في الوظائف التربوية المساندة في وزارة التربية هم أهم عناصر الانتاج والانجاز وحرمانهم من اقرار البدلات والمزايا المالية لا يتماشى مع خطة الدولة في تشجيع العاملين على زيادة الانتاج.

واضاف العرادة نؤكد دعمنا الكامل لنقابة التربية ولجميع الاجراءات القانونية التي قامت بها من أجل انصاف هذه الفئة المظلومة التي طال انتظار اقرار الكادر الخاص بها، مشيرا الى ان الاتحاد العام لعمال الكويت يطالب مجلس الخدمة المدنية بضرورة سرعة رفع الظلم عن العاملين في الوظائف التربوية المساندة من أجل رقي وازدهار العمل في وزارة التربية لأن تلك الفئة هم الكوادر والكفاءات الوطنية التي يعتمد عليها في العملية التربوية كونهم يعدون العمود الفقري في الوزارة.

واوضح أن نقابة العاملين في وزارة التربية تعد إحدى الركائز الأساسية في الحركة النقابية الكويتية وتعمل جاهدة منذ اشهارها على الدفاع عن حقوق العاملين ورعاية مصالحهم والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية. المادية والوظيفية، مشددا على أن الاتحاد العام لعمال الكويت يضع كل امكانياته من أجل رفع الظلم عنهم وسيسعى بالتعاون مع نقابة التربية للعمل على نيل الحقوق والمكتسبات لجميع قطاعات العاملين في وزارة التربية.

مطالبات مشروعة

بدورها قالت رئيسة اللجنة الرسمية لكادر شؤون الطلبة فاطمة الربيع نحن هنا الآن في هذا الملتقى لنوضح للشارع الكويتي كيف تتعنت وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية مع العمالة الوطنية وتسلبها حقوقه المستحقة وتضرب مواد الدستور التي اقرت حق المساواة بين الجميع عرض الحائط.

واضافت: للأسف الشديد هذا الملتقى آخر خيار لنا بعدما استنفذنا كل الطرق سواء في مقابلتنا وزير التربية أو المسؤولين في الوزارة وتواصلنا مع الديوان الخدمة ولجوؤنا الى حقنا الدستوري في كتابة عريضة وشكوى ضد وزارة التربية بلجنة العرائض والشكاوى ونحن في انتظار تحديد موعد لمناقشة اللجنة وقطع شوط جديد في هذا الملف.

واوضحت الربيع ان الشيء الملفت والذي اعطانا الثقة وبصيص الأمل في هذه العتمة والمشاوير اليومية التي فرضت علينا منذ أن تبنينا نحن كمجموعة هذا الملف لمحاولة حل قضيتنا هي تعاون أغلب أعضاء مجلس الأمة معنا وتفعيل ادواتهم الرقابية والتشريعية لمحاولة ايجاد حل لكن للأسف دائما ما تصطدم هذه الرغبة في المساعدة بالامبالاة الحكومية ورفضها لاي معالجة للوصول لحل لقضيتنا.

وتابعت: مطالبنا جاءت لما تعرضنا له من ظلم ايمانا باستحقاقنا للكادر وضرورة ادراج وظائف وتسجيل الطلبة ضمن وظائف الخدمات التربوية المساعدة المستحقة للكادر، لافتة الى ان ديوان الخدمة تعسف معهم عندما أسقط شاغلي الوظائف الاداريين العاملين في أقسام شؤون الطلبة من الكادر المستحق في قراره رقم 16 لسنة 2019. على عكس القرار الصادر في 2010 والذي انصفنا واعطانا الحقوق بشموله جميع الفئات من موظفي أقسام شؤون الطلبة ضمن جداولة المستحقة للمكافآت الاشرافية والتشجيعية ومكافآت المؤهل.

واكدت ان شؤون الطلبة ليست وظيفة عادية كما يعتقد البعض، فلنا دور مهم ومساعد للعملية التربوية سواء على ملفات الطلبة وتسجيل الحضور والغياب أو على صعيد استقبال أولياء الأمور ورصد الدرجات ودورهم في السجل المدرسي أو ما يتم تكليفهم من أعمال من قبل الادارة المدرسية لافتة الى ان هناك من أصيب بالعمود الفقري أو أمراض تتعلق بالمهنة.

وقالت الربيع ان قسم شؤون الطلبة هو قلب المدرسة واساس العمل فيها ونحن نتابع الطالب حتى التخرج منوهة ان شؤون الطلبة ايضا يعتبر «جوكر» ينجح في اي عمل يكلف به ولكن للاسف تم استبعادنا من الكادر دون ابداء الاسباب.

واشارت الى اننا قابلنا الوزير ورفض ولم يبد الاسباب وقدمنا كتابا لوكيل الوزارة وحتى هذه اللحظة الكتاب يدخل في البريد ولم يوقع لافتة الى انه بعد اغلاق هذه الابواب امامنا اتجهنا الى مجلس الامة وقدمنا شكوى وبعدها رفعنا قضية ضد التربية.

وختمت بقولها لن نقبل بالكادر فقط بل نسعى لتحقيق التدرج الوظيفي اضافة الى البديل الاستراتيجي الذي فيه عدالة للموظفين.

الوظائف المساندة

بدوره قال الامين العام لتكتل وطن د. علي العطار ان التكتل يتبنى القضايا المهنية والاجتماعية وغيرها ويعمل على ايصالها للمسؤولين والاعلام والقنوات الأخرى السلمية بطرح راقٍ، مؤكدا انهم مؤيدون لكادر الوظائف التربوية المساندة كونها مطلب مستحق.

لافتا الى أن التعليم والتربية في البلدان المتطورة لهما النصيب الأكبر من الميزانية بل ان هناك دولاً تعامل المعلم معاملة الوزير.

واضاف: ان الوظائف التربوية المساندة هي أحد أهم الأعمدة الأساسية لمظلة التعليم بالدولة، فالطبيب أو الجراح الناجح لا يكتمل ابداعه ونجاحه الا من خلال طاقم العمل معه وكوادره الطبية والادارية والتمريضية لذلك يأتي دور العاملين في الوظائف التربوية المساندة مشددا على ضرورة الاهتمام بالمدارس.

ودعا العطار الوزير القادم الى رعاية هذه الكوادر خاصة وان أغلبهم كويتيين وطاقات جدا رائعة ولديهم من الطموح والفكر الكثير وهي فرص للنهوض بالميدان ايمانا وتفعيلا لشعار المرحلة المقبلة كويت جديدة.

دعم ومساندة

وبدوره أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي في تصريح صحافي على هامش الندوة ان الاتحاد يدعم ويساند كل مطالب نقابة العاملين في وزارة التربية لاقرار كادر الوظائف التربوية المساندة مشددا على ان الاتحاد داعم رئيس ليس لمطالب نقابة التربية فحسب انما داعم لجميع المطالب العمالية في مختلف النقابات الحكومية.

وأشار الى ان اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي سيبذل قصارى جهده من أجل دعم ومساندة المطالب العادلة لنقابة التربية واقرار البدلات الخاص بهم في ظل تعسف وزارة التربية وعدم تجاوب مسؤوليها لهذه المطالب المستحقة.

وثمن العازمي الجهود التي يبذلها مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة التربية من اجل تحقيق مطالب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة مشيرا الى ان هذه الجهود تأتي ايمانا منهم ووفاء بدورهم ومسؤوليتهم تجاه كل الأعضاء وفق ما قرره النظام الأساس للنقابة من أجل خدمة العاملين في وزارة التربية – مشددا انه هو جهد يستحق الثناء والتقدير.

وجدد العازمي التأكيد على ان اتحاد القطاع الحكومي يؤيد كل مطالب نقابة التربية ويمد لهم يد الدعم والمساندة للاستمرار في هذا النهج المميز والذي يؤكد أن العمل النقابي يؤدي رسالته بكل وفاء والتزام تجاه العاملين مشيرا الى ان وقفة الاتحاد تأتي تلبية لمطالب واحتياجات الطبقة العاملة التي نتشرف بتمثيلها ونسعى من اجل تلبية كل آمالها وتطلعاتها.

