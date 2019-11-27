وطن النهار

كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، عن اجراءات قانونية اتخذها الوزارة ضد بعض الفرق التطوعية غير المبادرة في تحديث بياناتها، مؤكدا ان الشؤون حررت اخطارات عدة الى الفرق التطوعية التي انتهت صلاحيات شهادة الاشهار، مشيرا الى انهم يعملون في الوقت الراهن على تطوير لائحة ضوابط العمل التطوعي.

وقال شعيب في تصريح للصحافيين على هامش حضوره ملتقى الفرق التطوعية «نحب نعطي فنبدع» الذي اقيم تحت رعاية وزير الشؤون سعد الخراز في مركز تنمية المجتمع بمنطقة الزهراء، ان الشؤون ستصدر بعد اعتماد اللائحة شهادة للفرق التطوعية لمدة سنة متضمنة العديد من التسهيلات، لافتا الى ان العمل التطوعي مستمر والوزارة تعمل مع كل فريق بمشروعه الخاص في تفعيل العمل التطوعي وليس فقط تسجيل الفرق وتعمل في مجال العمل المجتمعي، كما تعمل على دمج الفرق مع مراكز التنمية المنتشرة على مستوى الكويت.

وأضاف: ان الوزارة تحتفل للسنة الثالثة على التوالي في تكريم فرق العمل التطوعي المسجل في مشروع بادر المتميزة وتم استعراض اهم انجازات الفرق التطوعية بالكويت، مبينا ان عدد الفرق قارب 182 فريقا منتسبا اليهم ما يقارب 1200 متطوع.

وأضاف: ان «الوزارة احرص على تقديم التسهيلات لاشهار فرق العمل التطوعي واليوم تم اطلاق موقع «ابلكيشن» خاص بتسجيل وتجديد شهادات الاشهار آليا»، متمنيا ان تقوم الفرق المتنوعة في خدمة المجتمع والوطن بجميع الانشطة، مشيرا الى ان الوزارة على اتم الأستعداد لتقديم كل التسهيلات لفرق العمل التطوعي ودمجهم مع العمل المجتمعي في كل مراكز تنمية المجتمع وحدائق الاطفال للعمل معا ضمن الشراكة المجتمعية.

وفيما يتعلق بتسويق المنتجات في الجمعيات التعاونية، قال شعيب: انها «فكرة اطلقتها الوزارة في توفير منافذ لتسويق منتجات الاسر المنتجة المقيدة لدى وزارة الشؤون وتوفير فرص لهم لتسويق منتجاتهم في الجمعيات التعاونية، مبينا ان الوزارة نفذت الفكرة عبر التسويق لهذه الاسر في التعاونيات لاسيما خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف: هناك جمعيات قامت مشكورة في تفعيل هذه الشراكة ووفرت اماكن لهذه الاسر داخل اسواق الجمعيات ونحن نعمل مع هذه الاسر على مدار العام وليس عملا موسميا او مرحليا، مشيرا الى ان هناك افكارا كثيرة لدعم هذه الاسر وادارة تنمية المجتمع تقوم في توفير كل سبل الدعم لهذه الاسر، مؤكدا ان الوزارة تطمح بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ليكون هناك اكاديمية او مقر كامل للاسر المنتجة والفرق التطوعية.

