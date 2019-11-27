وطن النهار

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر بمكتبه صباح امس قائد قيادة القوات الايطالية الخاصة لواء طيار نيكولا لانزا والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة اهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء آمر لواء المغاوير/ 25 العميد الركن خالد بلال العبيدي والملحق العسكري الايطالي لدى البلاد العقيد طيار فيتو كراكاس.

كذلك استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه في وقت لاحق من صباح امس الملحق العسكري لجمهورية الصين الشعبية لدى البلاد العميد زانق جي.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة اهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً سعادته بعمق العلاقات بين البلدين وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء رئيس فرع البعثات العربية والأجنبية العقيد ركن ابراهيم عبدالله الانصاري.

