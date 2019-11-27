وطن النهار

أكدت نائب المدير العام لشؤون الخدمات الاستشارية والارشاد النفسي في مكتب الانماء الاجتماعي د. وفاء العرادي أول أمس الاثنين ان العنف ضد المرأة مشكلة عالمية تتطلب استجابة عاجلة عبر برامج وقائية وسن تشريعات للتصدي للتمييز الممارس ضدها.

وقالت العرداي في الحلقة النقاشية التي اقامها مكتب (الانماء) بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان «العنف الاسري في المجتمع الكويتي.. وقاية وحلول» ان العنف ضد المرأة ظاهرة تعاني منها كافة المجتمعات الحضارية المختلفة بغض النظر عن مستوياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وهي ظاهرة لا يخلو منها مجتمع ما، مشيرة الى فاعلية البرامج الوقائية الاولية في تعزيز جانبي الوقاية والاستجابة والتأكيد على الاستراتيجيات التي تجمع بين التمكين الاقتصادي للمرأة ودورات التدريب على المساواة بين الجنسين وصون العلاقات فيما بين الازواج وكذلك التصدي لظاهرة الادمان على الكحول، مبينة ان المنظمة الدولية للامم المتحدة تعرف العنف الممارس ضد المرأة بأنه «أي فعل عنيف يدفع الى اذى او معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية او الجنسية او النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل او الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة».

واكدت العرادي ان مكتب الانماء سيستمر في مسيرته الانمائية ورؤيته الشمولية الحافلة بالانجازات في مواجهة العديد من التحديات وكذلك الاهتمام بالقضايا المجتمعية المعاصرة في الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والمهنية.

من جانبها قالت الاستاذ المشاركة في الخدمة الاجتماعية الاكلينيكة بقسم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. ملك الرشيد في كلمة مماثلة ان العنف ضد المرأة متعدد كالجسدي والنفسي والعاطفي والجنسي والاقتصادي والمادي والاجتماعي.

ولفتت الرشيد وهي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية الى مشروع (فنر) للحماية من العنف الاسري وهو احد مشاريع المجلس الاعلى لشؤون الاسرة اذ شكل فرق اعداد وانشاء مراكز استماع في ايواء ضحايا العنف المنزلي بموجب قرار (رقم 1588 لسنة 2017).

