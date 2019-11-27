وطن النهار

أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان ان التعاونيات تلعب دورا كبيرا في توفير احتياجات المستهلكين من خلال المهرجانات والعروض الموسمية، حيث تسهم في تقديم افضل العروض بأسعار تنافسية، منوها الى ان الفترة الحالية تشهد تسابق الجمعيات التعاونية في تنظيم مهرجان مستلزمات البر وتوفير جميع احتياجات رواد البر في مكان وسقف واحد. واشاد خلال افتتاحه معرض مستلزمات البر في جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية، بحضور رئيس مجلس الادارة صقر خضير ورئيس لجنة المشتريات سلمان الجليمه والمدير العام طلال الخرينج بتنظيم ادارة الجمعية للمهرجان وتوفير كل ما يحتاجه اهالي المنطقة من مستلزمات للبر. بدوره اكد رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية صقر خضير ان معرض مستلزمات البر يأتي من ضمن الخطة التسويقية المرسومة من مجلس الادارة في تنظيم المهرجانات والعروض طوال العام بأسعار تنافسية، موضحا ان البيع في المعرض يصل الى سعر الكلفة وهذا يعتبر مشاركة من مجلس الادارة في تخفيف الاعباء المالية عن اهالي المنطقة خاصة في المواسم والمناسبات الرسمية. وقال خضير ان معرض مستلزمات البر مستمر لغاية نهاية موسم التخييم، حيث تم توفير جميع الأدوات والاحتياجات الخاصة في التخييم والكشتات البرية في المعرض بسوق الصليبخات المركزي (الميزانين)، منوها ان الجمعية تعاونت مع كبرى الشركات المتخصصة في مجال ادوات ومستلزمات البر.

