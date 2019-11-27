وطن النهار

احتفل مكتب الشهيد بتسليم الخريجين من ابناء الشهداء الحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه المكرمة الاميرية وذلك مساء امس الاول.

وبهذه المناسبة قالت الوكيل في الديوان الاميري ومدير عام مكتب الشهيد فاطمة الامير: انها فخورة باستضافة ابنائها من ذوي الشهداء لتسليمهم المكرمة الاميرية للمتميزين منهم والذين حققوا حلمهم في نيلهم شهادتي الماجستير والدكتوراه، مشيرة الى ان التكريم شمل 29 طالباً وطالبة.

وتمنت الأمير من المكرمين ان يكونوا اعضاء متميزين في عملهم وخدمة وطنهم وان يقتدوا بآبائهم الذين افتدوا الكويت بدمائهم مثمنة المكرمة الاميرية الممنوحة للابناء من ذوي الشهداء ومناشدة اياهم ان يواصلوا تعليمهم للحصول على الشهادات العليا.

واوضحت الامير انه من ضمن فعاليات مكتب الشهيد السنوية مشاركته في الاسبوع الكويتي في القاهرة حيث شمل مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات في المجتمع المدني في القاهرة لتأكيد عمق العلاقات المصرية الكويتية وامتزاج الدم الكويتي والمصري في الحروب التي خاضها الطرفان سواء في مصر او الكويت والذي سقط بها شهداء كويتيون على ارض مصر اثناء الحروب العربية مع اسرائيل بالاضافة الى شهداء مصريين سقطوا على ارض الكويت اثناء حرب الكويت، مؤكدة ان هذا المعلومه اثارت انتباه واعجاب الكثير من الكتاب والاعلاميين المصريين وسلطوا الضوء عليها لاهميتها في توطيد العلاقه بين الشعبين، مؤكدة ان المشاركه كانت ايجابية وفعالة وبحضور الكثير من الشخصيات الرسمية وعلى راسها سفير الكويت في مصر ورئيس مجلس الوزراء المصري وعلى مدة ثلاثة ايام حيث زار معرض مكتب الشهيد الكثيرون وابدوا الاعجاب لما تم عرضه من كتب وبروشورات وصور توضح قصص شهداء الكويت ودفاعهم عن ارضهم التي افتدوها بدمائهم.

واضافت ان مكتب الشهيد يشارك هذه الايام بمعرض الكويت الدولي للكتاب الـ 44 حيث ان المكتب حرص على هذه المشاركة منذ انطلاق المكتب في 1991 وبصفة سنوية تأكيدا لبصمة الشهداء داخل الكويت وتعريف الناس وزوار المعرض بالشهداء الكويتيين وتقديم رسالة لكل شرائح المجتمع وخاصة للاطفال منهم لتأصيل حب الكويت وحكامها في نفوسهم واهمية العمل على رفعتها والدفاع عنها بالغالي والنفيس.

