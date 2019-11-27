وطن النهار

تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، اختتمت مساء امس الأول الاثنين، الحملة التوعوية بمرض سرطان البروستاتا، التي نظمتها الحملة الوطنية لمكافحة مرض السرطان «كان»، بالتعاون مع محافظة الاحمدي على امتداد شهر نوفمبر الحالي في مجموعة من الديوانيات والجمعيات التعاونية، تحت شعار «التوعية.. وقاية».

وخلال الندوة الختامية للحملة بديوان الهبدان في منطقة الفحيحيل، التي شهدت حضورا متميزا من اهالي المنطقة، اكد مدير ادارة المكتب الفني بمحافظة الاحمدي ابراهيم الفودري اهمية الحملات التوعوية في الوقاية من مرض السرطان، وكيفية تعامل المرضى معه، منوها الى ان الشراكة مع «كان» تأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ الاحمدي بمد يد التعاون الى طيف الجهات الرسمية والاهلية والتطوعية في البلاد بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود المحافظة في الشؤون الحياتية والمجتمعية كافة، متوجها بالشكر الى القائمين على حملة «كان» وأصحاب الديوانيات ومسؤولي الجمعيات التعاونية المشاركة في الحملة، على الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.

