دفتر أحوال

اعتمدت وزارة الاشغال العامة مبلغ 15 مليون دينار لمشروع مبنى الادلة الجنائية ضمن اعتماداتها المالية للسنة المالية 2019/2020 ويقع على الدائري السادس في منطقة الاستخدامات الحكومية في جنوب السرة التابعة لمحافظة حولي وتبلغ مساحة المشروع 30?000 متر مربع ومساحة المباني 47?965 مترا مربعا، ويتكون من 5 ادوار مكاتب ادارية ومسرح مع سردابين لمواقف سيارات وملجأ.

وبلغت نسبة الانجاز بالمشروع 88% ومن المتوقع ان يسلم منتصف 2020 حيث يهدف الى انشاء مقر جديد للادلة الجنائية ليكون المختبر العلمي الرائد في المنطقة لجمع وفحص وتسجيل الادلة الجنائية، ما يسهم في توسيع مهام الادلة الجنائية من دوره التقليدي لجمع الادلة وتثبيتها، الى منظمة حيوية مكافحة الجريمة والوقاية منها.

وبلغت الكلفة الاجمالية للمشروع 49?681 مليون دينار، فيما تبلغ اتفاقية الاشراف 1?836 مليون دينار، واتفاقية التصميم 1?196 مليون دينار، ويضم المشروع الجديد الادارة العامة، والمختبرات الجنائية، ومسرح الجريمة، والطب الشرعي، ومكافحة التزييف والتزوير، وتحقيق الشخصية والبحث الآلي، وضبط الجودة، والبحث والتطوير والتدريب والخدمات المساندة والعمليات.

