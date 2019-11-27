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«تأديبية المحاسبة» برأت قيادية في «التربية» من التفريط في الحقوق المالية

مشعل عبدالله
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الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أصدرت الهيئة التأديبية بديوان المحاسبة قرارها ببراءة قيادية سابقة في وزارة التربية من تهمة التفريط في الحقوق المالية للوزارة وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة. وقد اسند إلى القيادية انها قامت بالتأثير بشكل مباشر و التدخل الصريح في تطويع الرأي القانوني وعدم ذكر الحقائق في مراسلات الجهات الرسمية ما اسهم بالتفريط في الحقوق المالية للوزارة. وحضر الخباز عن القيادية و أكد أن القرارات التي صدرت من لجنة التحقيق المشكلة من الوزارة  ومن ديوان المحاسبة باطلة  لعدم استدعاء موكلته لسماع اقوالها الأمر الذي يتعين معه براءتها.


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