دفتر أحوال

أصدرت الهيئة التأديبية بديوان المحاسبة قرارها ببراءة قيادية سابقة في وزارة التربية من تهمة التفريط في الحقوق المالية للوزارة وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة. وقد اسند إلى القيادية انها قامت بالتأثير بشكل مباشر و التدخل الصريح في تطويع الرأي القانوني وعدم ذكر الحقائق في مراسلات الجهات الرسمية ما اسهم بالتفريط في الحقوق المالية للوزارة. وحضر الخباز عن القيادية و أكد أن القرارات التي صدرت من لجنة التحقيق المشكلة من الوزارة ومن ديوان المحاسبة باطلة لعدم استدعاء موكلته لسماع اقوالها الأمر الذي يتعين معه براءتها.

