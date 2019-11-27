دفتر أحوال

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي حول ما تناقلته عدد من الصحف المحلية حول بعض الثغرات الأمنية في السياج الامني لحقل الروضتين. اذ أوضحت الإدارة ان قطاع الأمن الخاص (إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية) على علم بالموضوع حيث ورد بلاغ إليها يفيد بسقوط أجزاء محدودة من السياج الأمني بمنطقة الروضتين «المنطقة المحظورة» وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع البلاغ حيث تبين بالفعل تساقط أجزاء من السياج الأمني بين العلامة رقم (97 والعلامة 98) نتيجة هطول الأمطار التي أدت إلى حدوث سيول أسفل السياج الأمني.

وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية الفورية اللازمة المتبعة لدى الإدارة وتمركز قوة أمنية وانتشارها على جميع الأجزاء التي تعرضت للسقوط.

وأضافت أنه تم التنسيق مع قسم الصيانة التابع لشركة نفط الكويت للعمل على إغلاق جميع تلك الثغرات.. وتم ذلك بالفعل.. كما تم تمشيط المنطقة أمنياً للتأكد من عدم تسلل أي أفراد للمنطقة غير مصرح لهم بالدخول.

