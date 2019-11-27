وطن النهار

استكمالاً للحملات الميدانية التى تنفذها اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة الاوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ والتى يترأسها مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي نفذ الجهاز الرقابي بادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في فرع بلدية محافظة الفروانية حملة مكثفة على منطقة جليب الشيوخ انتهت الى اغلاق المحال المخالفة للوائح وأنظمة البلدية بناء على تعليمات نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار ومتابعة ميدانية لمدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه.

وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالوكالة في فرع بلدية المحافظة سعد الخرينج أن الحملة نفذها مفتشو البلدية جاءت بعد رصد عدد كبير من المحال المخالفة للوائح وأنظمة البلدية.

وأكد الخرينج في تصريح صحافي أن الحملات مستمرة لحين اغلاق جميع المحال المخالفة وفرض هيبة القانون على المخالفين دون تراجع، مؤكداً رفع تقرير بشكل يومي لمدير فرع المحافظة للاطلاع على جميع الانجازات التى تمت على أرض الواقع لرفعها للادارة العليا للاطلاع عليها.

وأشار الى أن الحملة انطلقت في الثامنة صباحاً واستمرت حتى بعد صلاة المغرب على فترات متفاوته، أسفرت عن اغلاق 25 محلاً ادارياً بعد استكمال كل الاجراءات القانونية والتى تضمنت تحرير 25 مخالفة فتح وادارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية ليصبح عدد المحال التى تم اغلاقها اداريا منذ انطلقت الحملات 288 محلا.

وقال الخرينج بأن مفتشي ادارة النظافة على مدار أسبوع قاموا بتحرير 65 مخالفة نظافة عامة، فضلا عن تحرير 31 مخالفة بائع جائل الى جانب توجيه 4 تعهدات، لافتاً الى أنه تم مصادرة حمولة 68 طنا من المواد الغذائية وحمولة 4 لوريات من المواد الانشائية والحديد وارسالها لموقع حجز البلدية.

ولفت الخرينج الى أنه تم رفع حمولة 3240 طنا من النفايات السكنية،حمولة 960 طنا من النفايات الانشائية وحمولة 756 طنا من السكراب والاثاث المستعمل، مشيراً الى أنه قد تم توزيع 500 حاوية سعة 240 لتر، فضلا عن 300 حاوية سعة 1100 لتر.

وناشد الخرينج أصحاب العقارات باخلاء المحال المخالفة وارجاع العقار لوضعه الطبيعي كما هو معتمد بالمخطط تفادياً للمخالفة، مناشداً قاطني المنطقة بالتعاون مع مفتشي البلدية أثناء الحملات ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها لسهولة رفعها وعدم اعاقة عمليات النظافة للقضاء على جميع الظواهر السلبية ورفع مستوى النظافة بالمنطقة.

