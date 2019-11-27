وطن النهار

عقد فريق العمل الخماسي اجتماعه أمس الثلاثاء لتحديد المعالم الاساسية لمدينة الكويت القديمة، حيث انبثق هذا الفريق من لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي، وتم تشكيل فريق مكون من 5 جهات «المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وجامعة الكويت «كلية العمارة»، والجمعية الكويتية للتراث وادارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت والمجلس البلدي».

وأوضح رئيس الفريق د. حسن كمال في تصريح صحافي ان الهدف من تشكيل الفريق تحديد المعالم الرئيسة للعاصمة الكويت القديمة وتحديد بعض المسميات والمواقع وتحديد الاهمية التاريخية الزمانية والمكانية، بالاضافة الى تحديد بعض المباني التراثية والاثرية والتاريخية في هذه المناطق

وبين كمال انه بعد النقاش في الاجتماع الذي ضم اعضاء اللجنة وهم م عبدالسلام الرندي ومشعل الحمضان و د. حسن كمال، اتفق مع الجهات التي حضرت الاجتماع بأن هناك مخططات قديمة موجودة لدى الجهات الحكومية نستطيع ان نستند اليها وتوثيقها الكترونياً بطريقة خرائط GIS، وذلك بعد التحقق من صحة المعلومات من المختصين في التراث والتاريخ، اضافة الى التوثيق الموجود في المخططات الموجودة لدى البلدية والجهات الحكومية الاخرى.

وذكر انه سيتم تحديد في الاجتماعات المقبلة للجنة العديد من المهام، وستكون نتائج هذا الفريق مجموعة من المخططات والمسميات الواضحة وبعدها سيتم التحقق من صحتها بالطريقة السليمة.