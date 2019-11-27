وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي م. عبدالسلام الرندي مقترح زيادة واستغلال الساحات الشاغرة لعمل دورات المياه في سوق المباركية وعمل مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال وكبار السن، لافتا الى ان سوق المباركية يعتبر واجهة حضارية للكويت ومعلم سياحي كبير جاذب يستقطب اعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين والسائحين ومنهم كبار السن ومرضى السكري وذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال الذين يترددون بكثرة على دورات المياه وينتظرون فترة طويلة نظرا لقلة عدد تلك الدورات ولا يوجد بها اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ولا للاطفال ويوجد باسواق المباركية عدة ساحات غير مستغلة ويمكن الاستفادة منها لعمل وزيادة دورات المياه.

