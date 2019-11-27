مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطط إدراج بعض شركاتها في البورصة خلال المرحلة القادمة، لافتة أن تلك الدراسات على وشك الانتهاء منها وسيتم وضع خطوات عملية وتوصيات لرفعها للجهات المعنية لاتخاذ قرارات بشأنها.

وأفادت المصادر أن تلك الخطوة من شأنها تعزيز وضع البورصة ورفع القيمة الرأسمالية مع جعل بورصة الكويت أقوى وأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت إن هيئة أسواق المال وشركة البورصة اتخذت خطوات جادة لتسهيل عمليات الإدراج خلال الفترة الماضية وذلك لجذب مزيد من الشركات للإدراج بها، مع العمل بشكل جدي لإدراج الشركات العائلية في البورصة.

وأكدت المصادر أن إدراج الشركات الحكومية يأتي لتحقيق الانتعاش في الدورة الاقتصادية من ناحية والعمل على تحسين بيئة الأعمال على المدى البعيد.

وكان مسؤولون في البورصة قد أشاروا إلى أن إدراج الشركات النفطية من عدمه يعود إلى قرار حكومي، لافتين إلى أن سعي شركة بورصة الكويت الدائم إلى تطوير السوق عبر تطبيق استراتيجياتها التي تنصب جميع أركانها على تنشيط وتحفيز سوق المال المحلي ومواكبته لأحدث النظم والتطورات العالمية.

وأضافت أن خطوة الإدراج لبعض الشركات الحكومية تستهدف كذلك كذلك تخفيف العبء على الاحتياطي العام للدولة الذي شهد استنزافاً قدرته جهات حكومية بحدود 42.7 مليار دينار في 5 سنوات الماضية وهو ما دفع الحكومة للتفكير في هذا المسار الذي يحقق استفادة المواطن والمستثمر في آن واحد ويعزز في الوقت نفسه من مسيرة الاصلاح الاقتصادي.

وتستهدف الحكومة من خلال تلك الخطوة تعزيز ايرادات تلك الشركات ووضعها على مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الكويت في الفترة الماضية عبر تحويل شركاتها الخاسرة إلى شركات رابحة وإعادة تسعير خدماتها بما يزيد من إيراداتها غير النفطية ورفع تعرفة أسعار الكهرباء والماء ما عدا السكن الخاص والتوجه نحو إعادة ترسية عقود أملاك الدولة بما يعزز إيرادات الدولة ورفع العبء عن كاهل ميزانيتها العامة.

