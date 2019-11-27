مال وأعمال

أسهمت السيولة الاجنبية وتنفيذ صفقة الكابلات في ارتفاع السيولة الى اعلى مستوي لتتجاوز 64.7 مليون دينار من خلال تنفيذ 8551 صفقة على 203.6 ملايين سهم لتتخطى سيولة البورصة جميع التوقعات بعد ارتفاع 7 جلسات الا ان المؤشرات تراجعت بشكل جماعي نتيجة لجني الأرباح الذي طال الأسهم القيادية وخاصة أسهم القطاع المصرفي.

واشار محللون الى أن أنظار الصناديق الاستثمارية الأجنبية مازالت تتجه نحو الأسهم التي ستنضم إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في ديسمبر.

وقد شهدت البورصة امس إتمام تنفيذ صفقات متفق عليها لصالح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية. إنه تم تنفيذ صفقة على عدد 19.07 مليون سهم من أسهم «كابلات» بسعر 550 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية تُقدر بنحو 10.49 ملايين دينار.

وقد انهت بورصة الكويت تداولاتها امس على انخفاض المؤشر العام 34?84 نقطة ليبلغ مستوى 5824?8 نقطة بنسبة انخفاض 0?59 في المئة. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 6?98 نقطة ليصل الى مستوى 4752?4 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?15 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 106 ملايين سهم تمت عبر 3562 صفقة بقيمة 6?7 ملايين دينار (نحو 22 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الاول 48?31 نقطة ليصل إلى مستوى 6373 نقطة من خلال كمية اسهم بلغت 97?6 مليون سهم تمت عبر 4989 صفقة بقيمة 57?9 مليون دينار (نحو 190?4 مليون دولار).

