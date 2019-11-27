مال وأعمال

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول د. خالد الفاضل أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وفي سبيل توفير ما تحتاجه من الكوادر الفنية المتخصصة النادرة عن طريق التعيين غير المباشر تقوم بابرام عقود مع المقاولين المتخصصين لهذا الغرض وفقاً لما تقتضيه الحاجة، وبناء على هذه العقود يقوم هؤلاء المقاولون باستقطاب تلك العمالة للعمل لديهم في الشركات.

وأضاف في رده على سؤال برلماني لما كان الثابت أن هذه العمالة تقدم خدماتها إلى الشركات في الحدود وبالشروط والأوضاع التي رسمتها العقود، الأمر الذي تكون معه علاقة العمل التعاقدية المباشرة قائمة بين هؤلاء المقاولين وتلك العمالة وفقاً لأحكام القانون وتنتفي تبعا لذلك أي علاقة عمل تعاقدية مباشرة بين الشركات وهذه العمالة، وعلى هذا المقتضى فإن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لا تعني بحسب الأصل بأوضاع هذه العمالة مع ما يتعلق منها برواتبهم الشهرية ومزاياهم الوظيفية الأخرى لكونها غير طرف في علاقة العمل القائمة والمباشرة بين هذه العمالة وهؤلاء المقاولين على النحو الذي سلف بيانه.

وقدم الفاضل كشفاً بالبيانات المطلوبة للعاملين الوافدين على سلم الرواتب والعقود الخاص لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة للفترة ما بين يناير 2017 ولغاية 30 أكتوبر 2019 نكتفي بذكر ما ورد بمؤسسة البترول وشركة نفط الكويت والبترول الوطنية كالتالي:-

? 31 موظفاً في مؤسسة البترول تتراوح رواتبهم ما بين 3000 آلاف دينار وصولاً إلى 250 ديناراً، منهم من يستحق سيارة، وميزة التأمين الصحي الجماعي للموظف فقط.

? 269 موظفاً في شركة نفط الكويت تتراوح رواتبهم ما بين 5600 دينار حتى 1000 دينار، لديهم بعض المزايا الخاصة بتذاكر السفر السنوية للعامل والأولاد بحد أقصى 4 مقيمين حتى سن 19 عاما، العلاج الطبي، وبدل انتقال في حال عدم حصوله على سيارة، على أن تصرف تلك البدلات أو المكافآت وفقاً لشروط وضوابط الاستحقاق في اللائحة الإدارية.

? 285 موظفاً في شركة البترول الوطنية.

