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العقيل: 186 حكماً نهائياً ضد «التأمينات» لاحتساب مدد الدراسة

عمر أبوالفتوح
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الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى أن الأحكام الصادرة ضدها في القضايا المتعلقة بمدد الدراسة بلغت 186 قضية حتى الأول من نوفمبر 2019، فيما بلغت الأحكام الصادرة لها بحدود 32 حكما، مشيرة إلى أن تلك الأحكام نهائية وباتة. ولفتت المؤسسة إلى أن تلك الأحكام قاصرة على أطرافها فقط وهو ما استقر عليه حكم محكمة التمييز باعتبارها تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم، مشيرة إلى أن المؤسسة قامت بتنفيذ تلك الأحكام باعتبارها واجبة النفاذ كون الحكم يكون واجب النفاذ بصدور حكم الاستئناف. وأفادت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى أن مدة الدراسة في الكليات العسكرية لا تعتبر ضمن الخدمة الفعلية للمؤمن عليه وفقاً للأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 وإنما تعتبر مدة محسوبة طبقاً للمرسوم بقانون 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين إعمالاً للمادة ¾ من القانون. وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في ردها على سؤال برلماني عبر وزيرة الشؤون الاقتصادية وزيرة المالية مريم العقيل أن النص في المادة الرابعة فقرة أولى من القانون من المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين لا تؤدي إلى احتساب مدة الدراسة العسكرية كمدة خدمة فعلية إذ جرى النص على أنه يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون المدد التالية:
? مدة الخدمة في السلك العسكري أو بقوة الشرطة أو بالحرس الوطني.
? مدة الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني.


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