مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إصدار 1632 ترخيصا لشركات الأشخاص والحرة متناهية الصغر والمركبات المتنقلة في أكتوبر الماضي. وقالت «التجارة» في بيان صحافي إنها أصدرت تراخيص لـ 29 شركة حرة متناهية الصغر و55 للمركبات المتنقلة و1548 لشركات الأشخاص. وأوضحت أنها اعتمدت 62 طلبا من طلبات تأسيس الشركات والتراخيص الحرة متناهية الصغر، فيما رفضت 73، مبينة أنه جار تأسيس 33، وتم تأسيس 28، لافتة إلى إصدار تراخيص لـ 29 شركة حرة متناهية الصغر، وتلقي 42 طلبا للترخيص، وجرى إصدار 29 ترخيصا منها، وجار إصدار 13 أخرى. وعن المركبات المتنقلة أوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات التأسيس المسجلة في أكتوبر الماضي بلغ 432 طلبا، اعتمدت منها 336 طلباً. وذكرت أن الطلبات المعتمدة بعد المراجعة بلغت 340، جار تأسيس 228 منها، وتم تأسيس 90، فيما ألغي 22. وأشارت إلى تلقي 203 طلبات للترخيص لمركبات متنقلة أصدرت منها 55 ترخيصا، وجار إصدار الـ 148 الأخرى. وحول شركات الأشخاص، أعلنت الوزارة تلقيها 4635 طلبات للتأسيس، اعتمدت منها 3126 طلباً.

