مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن رعايته الذهبية للمؤتمر السنوي السادس والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة الأميركية، والذي سيقام تحت شعار «جيلٌ بنّاء.. لوطنٍ معطاء» بولاية كاليفورنيا، خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي إلى 1 ديسمبر المقبل، بحضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين والسياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والرياضيين وغيرهم الكثير.

ومن المقرر أن يمثل «KIB» في المؤتمر مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا، الذي سيشارك في فعاليات المؤتمر. كما سيتضمن المؤتمر عدد من الأنشطة التي سيقدمها مجموعة من الشخصيات الوطنية التي تحرص على نقل خبراتها وتجاربها لمشاركتها مع الطلبة.

وبهذه المناسبة، صرح ناجيا قائلاً: «تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر عاماً بعد عام من منطلق استراتيجية «KIB» للمسؤولية الاجتماعية الهادفة لتمكين الشباب والتأثير الإيجابي على أفراد المجتمع، هذا بالإضافة إلى إيماننا بأهمية المؤتمر الذي يجمع عدد كبير من الطلاب الكويتيين الدارسين في الخارج تحت سقف واحد مع نخبة من الشخصيات البارزة المتخصصة في عدة مجالات». وأضاف ناجيا أن هذه الرعاية تعكس مدى التزام «KIB» الراسخ بتمكين أجيال المستقبل من القادة وتعزيز المبادرات التعليمية والأنشطة الطلابية، وذلك في إطار حرصه على دعم المواهب الكويتية الشابة والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم بهدف تشجيعهم على تحقيق طموحاتهم المستقبلية.

موضحاً أن مشاركة «KIB» في هذا الحدث، الذي يعتبر أكبر تجمع طلابي خارج الكويت، ستتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، بالإضافة إلى إقامة جناح خاص للبنك في المعرض الذي سيقام على هامش أعمال المؤتمر، بهدف التواصل مع الطلبة وتعريفهم بالعروض والمنتجات، وتوفير الفرص الوظيفية للخريجين الراغبين في الانضمام للعمل بالقطاع المصرفي والمالي.

