مال وأعمال

أعلنت زين عن استمرار المرحلة الثالثة من برنامج Zain Great Idea بنسخته الخامسة في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، والتي شهدت مُشاركة مبادري زين في زيارات ميدانية إلى المقرات الرئيسة لكبرى روّاد التكنولوجيا بوادي السيلكون الشهير، أبرزها شركتا Google وMicrosoft العالميتان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها قامت من خلال برنامج Zain Great Idea وعلى مدى أربعة مواسم ناجحة باحتضان وتدريب مئات الشباب الكويتيين المبدعين ممن لديهم مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة حتى هذا اليوم، وهو البرنامج الذي يُعتبر واحداً من أكثر المبادرات التي أطلقتها الشركة نجاحاً في بيئة الأعمال كجزء من استراتيجيتها المتكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتفتح من خلاله آفاقاً جديدة أمام مجتمع ريادة الأعمال في الكويت.

وأوضحت زين أن المُبادرين قاموا ومن خلال الأسبوع الثاني من تواجدهم في سان فرانسيسكو باكتساب العديد من الخبرات الرئيسة في مجالات ريادة الأعمال بهدف تسريع مشاريعهم التكنولوجية الناشئة، وذلك أثناء زيارتهم للمقرات الرئيسة لكبرى شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، حيث تضمّنت الرحلة زيارات ميدانية إلى كل من مقر شركة Google ومقر شركة Microsoft ومقر موقع التواصل الاجتماعي Pinterest ومقر شركة 500 Startups الاستثمارية، بالإضافة إلى محاضرة ألقاهاMarc Tarpenning الشريك المؤسس لشركة Tesla الرائدة في تطوير السيارات الكهربائية في جامعة ستانفورد المُصنّفة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال.

وأضافت الشركة أن المُبادرين قاموا أيضاً باستعراض مشاريعهم التكنولوجية الناشئة أمام مجموعة من المستثمرين والمتخصصين بمجالات ريادة الأعمال من وادي السيلكون، والذين قاموا بدورهم بإبداء آرائهم وإعطاء المبادرين انطباعاتهم الأولية حول المشاريع بهدف تحسينها وتطويرها ومروراً بعملية تسريعها، وذلك بإشراف الفريق المتخصص من مؤسسة Mind The Bridge الاستشارية.

