مال وأعمال

نظّمت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، فعالية رياضية شيّقة، تحدي السعرات الحرارية Ski-Max، بالتعاون مع نادي فلير فتنس ضمن حملة الوقاية من سرطان البروستاتا «جدد نشاطك في موفمبر» تحت مظلة #لأننا_نهتم. وشارك في هذه الفعالية العديد من الرياضيين في نادي فلير فتنس لتسليط الضوء ونشر الوعي حول مرض سرطان البروستاتا ودعم هذه القضية لمكافحة هذا المرض. وشملت الفعالية على العديد من المفاجآت وتحدي السعرات الحرارية Ski-Max. وقد حصل الفائزون بحرق أكبر عدد من السعرات الحرارية على جوائز قيمة من VIVA. وتهدف VIVA من خلال هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في حث الرياضيين على التحدث عن سرطان البروستاتا، وزيادة الوعي بهذا المرض وتقديم الدعم لأولئك الذين يعانون منه، بالإضافة إلى كسر حاجز الخوف فيما يتعلق بهذا المرض بالنسبة للأجيال القادمة. وتندرج هذه الفعالية الرياضية فضلاً عن أنشطة وفعاليات أخرى، ضمن برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية الذي يدعم مختلف المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والرياضة وريادة الأعمال، التي تعود بالنفع على المجتمع.