مال وأعمال

قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية الفضية لمعرض الفرص الوظيفية والدراسية الثالث للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقد جاءت رعاية البنك لهذا الحدث لتؤكد من جديد دعمه للشباب الكويتي الباحث عن فرص عمل متميزة في القطاع المصرفي، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات ومهارات الشباب ويثق بقدراتهم الكبيرة على الإبداع والنجاح إذا ما توفرت لهم سبل الدعم والرعاية.

وقال صادق عبدالله - مدير عام قطاع الموارد البشـرية «نحرص في البنك التجاري على المشاركة المتواصلة في مثل هذه المعارض والمنتديات الوظيفية حيث أنها تمثل فرصة مناسبة للتواصل فيما بين الشباب الكويتي الطموح الراغب في الحصول على فرص عمل مميزة في القطاع الخاص بصفة عامة والمصرفي بصفة خاصة من ناحية وبين أصحاب العمل من ناحية أخرى». وأضاف مبيناً أن البنك التجاري يرى أن الاستثمار في العنصر البشري يساهم في تحقيق التنمية البشرية التي ينشدها الجميع، مؤكداً في هذا السياق حرص البنك على استقطاب الشباب الكويتي الطموح وتأهيله وتدريبه للعمل في كافة إدارات البنك من أجل خلق جيل من المصرفيين الجدد في إطار رسالة البنك الهادفة إلى بناء المستقبل معاً.

